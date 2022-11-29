С кем сыграют Нидерланды и Сенегал? Расклады на плей-офф чемпионата мира

Групповой этап чемпионата мира перешёл в решающую стадию. Команды вовсю играют матчи 3-го тура и выясняют, кто продолжит выступление в Катаре, а кто отправится домой. Первыми отстрелялись сборные из группы A. С кем же они сыграют в плей-офф?

Нидерландам может попасться кто угодно

Победитель группы A — Нидерланды. Команда Луи ван Гала в своём матче разобралась с Катаром (2:0), который, несмотря на статус страны-хозяйки турнира, за три игры отметился лишь одним голом и не набрал ни одного очка.

Нидерланды в 1/8 финала сыграют с командой, занявшей второе место в группе B. Соперник голландцев определится уже сегодня, а пока просто констатируем: попасться может кто угодно — и Англия, и Иран, и США, и Уэльс. Хотя у последних, конечно, шансов меньше.

Сборная Нидерландов уже обеспечила себе место плей-офф ЧМ-2022 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

У Сенегала потенциальных соперников меньше

Сенегальцы — настоящие герои. Перед 3-м туром они занимали третье место в группе A и отставали от Эквадора на одно очко. И перевернули ход группового этапа в свою пользу! Победа, второе место и выход в плей-офф.

А что ждёт Сенегал в 1/8 финала? Победитель группы B. И это явно будет не Уэльс, если только не случится чудо. Валлийцам нужны два условия: победа над Англией со счётом от 4:0 и ничья в матче Иран — США. Слабо верится, да?

Наиболее реальные шансы на первое место сейчас у Англии, но потеря очков поставит её успех под угрозу. Иран и США разделяет одно очко, так что ждём огня в этом матче.

Вот как выглядит группа B перед решающими матчами:

ЧМ-2022. Группа B. Положение команд перед заключительными матчами

Когда пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира?

Нидерланды проведут свой матч 3 декабря, а Сенегал — на следующий день, 4 декабря. Остальные даты можно посмотреть по ссылке ниже.