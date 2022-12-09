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ЧМ-2022, призовые чемпионата мира в Катаре, сколько денег получат сборные за участие, призовой фонд, сравнение с Россией

ЧМ-2022 — рекордный по деньгам. Таких призовых не было даже на турнире в России
Михаил Рождественский
ЧМ-2022 — рекордный по деньгам
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Доходы ФИФА растут, а вместе с ними и выплаты участникам.

Чемпионат мира в самом разгаре, но его интересно рассматривать не только с игровой точки зрения. Ведь турнир в Катаре — это ещё и огромные деньги. А сколько вообще получат участники? Давайте разбираться.

ФИФА несправедливо распределяет путёвки на ЧМ. Там очень любят одну конфедерацию ФИФА несправедливо распределяет путёвки на ЧМ. Там очень любят одну конфедерацию

Доходы ФИФА увеличиваются. Столько организация ещё не зарабатывала

Для начала коротко о том, откуда вообще ФИФА берёт деньги. После окончания чемпионата мира организация запускает четырёхлетний цикл, который покрывает отборочный этап и финальный турнир следующего чемпионата. Выручка поступает с трёх направлений. Вот как деньги распределились в нынешнем цикле:

  • права на теле- и онлайн-трансляции — $ 3,5 млрд;
  • спонсорские контракты — $ 2,4 млрд;
  • продажа билетов — $ 1,1 млрд.

С учётом остальных источников дохода общая сумма составила $ 7,89 млрд, и это рекорд! Для сравнения, предыдущий чемпионат мира, который проходил в России и также стал рекордным, вместе с отборочным циклом принёс ФИФА $ 6,421 млрд.

В XXI веке доходы ФИФА с каждым циклом стремительно растут, и вместе с ними на несколько десятков процентов увеличивается призовой фонд.

ЧМ-2022 — рекордный. Даже в России четыре года назад платили меньше

Из призового фонда в $ 1 млрд непосредственно на выплату призовых в этом году уйдёт $ 440 млн — как и в предыдущих случаях, это рекорд. Для сравнения, на ЧМ-2018 эта сумма составляла $ 400 млн.

Как вы уже поняли, в призовой фонд входит не только сумма призовых выплат. Это также:

  • деньги на подготовку: выплачиваются федерациям стран, чьи сборные участвуют в турнире;
  • программа выплат клубам — ФИФА платит клубам, чьи футболисты выступают на чемпионате мира. Фонд на ЧМ-2022 — $ 310 млн;
  • страховой взнос для клубов: если футболист получает травму во время чемпионата мира, его клуб получает отдельную выплату. Фонд на ЧМ-2022 — $ 70 млн.

А теперь непосредственно о призовых на ЧМ-2022. Вот как они распределяются!

Как считаете, какая сборная обогатится сильнее остальных по итогам чемпионата мира? Пишите в комментариях!

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