ФИФА несправедливо распределяет путёвки на ЧМ. Там очень любят одну конфедерацию

За чемпионатом мира по футболу следит весь мир, потому что на крупнейшем турнире для сборных представлены почти все части света. Расширение до 32 команд, кажется, должно было удовлетворить каждую конфедерацию ФИФА. Однако некоторые жалуются на то, что кто-то жирует за их счёт.

Прежде всего недовольна Африка. Например, президент федерации футбола Камеруна Мохаммед Ийя заявил: «Половина из 13 европейских команд, попадающих на чемпионат мира, ничем не сильнее африканских. Мы заслуживаем большего!»

Его поддержал глава федерации футбола Ганы Квеси Ньянтаки: «С учётом последних выступлений африканских сборных на разных турнирах можно сказать, что они действительно заслуживают большего представительства на чемпионатах мира».

Действительно, хотелось бы разобраться, насколько справедливо ФИФА делит путёвки между конфедерациями. Чьи сборные снижают уровень чемпионата мира, а кто, напротив, заслуживает больше мест в финальной стадии. Может быть, правы африканцы, говоря о том, что руководители мирового футбола несправедливо относятся к ним?

Чтобы разобраться в вопросе, мы решили подсчитать: а) сборные каких конфедераций занимали последние места в группах, начиная с 1998 года, когда ЧМ расширили до 32 команд; б) какой процент этих сборных-неудачниц составляет от общего числа команд данной конфедерации на чемпионатах мира. Простая статистика поможет понять, кто получает лишние путёвки в финальную стадию.

Результаты исследования не то чтобы сильно удивили, но в какой-то степени стали сюрпризом. Одна конфедерация точно имеет больше, чем заслуживает, а ещё одна достойна дополнительных путёвок на ЧМ.

Взгляните на инфографику от «Чемпионата»:

Последние места сборных в группах, начиная с ЧМ-1998

Процент сборных, занимавших последние места в группах, от общего количества команд данной конфедерации с ЧМ-1998

Исходя из результатов, делаем вывод: у Азии слишком много мест на чемпионате мира. Почти в 30% случаев аутсайдерами групп на семи последних турнирах были представители этой конфедерации. Такая же грустная статистика, как ни странно, и у Европы. Однако между двумя конфедерациями одного континента есть разница. У Азии половина сборных, сыгравших с 1998 года на чемпионатах мира (точнее, даже больше половины – 16 из 31), занимала последние места в группах. У Европы этот показатель в разы меньше (16 из 97). Понятно, что все сто процентов последних мест УЕФА, в отличие от других конфедераций, не мог бы иметь, поскольку зачастую в одну группу попадают две сборные из Европы. Но на уровень АФК теоретически вышел бы, если бы большинство европейских команд выступало столь же ужасно, как азиатские.

Вот история провалов. На ЧМ-1998 Азию представляли Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония – последние три сборные стали аутсайдерами в своих группах. На ЧМ-2002 сыграли Япония, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия. Провалились китайцы и аравийцы. На ЧМ-2006 выступили Южная Корея, Иран, Япония и Саудовская Аравия – только корейцы не оказались четвёртыми. На ЧМ-2010 вышли Австралия (перешла из Океании), Япония, Южная Корея и КНДР. Худшими в своём квартете были северокорейцы. На ЧМ-2014 последнее место заняли все (!) представители Азии – Австралия, Япония, Иран и Южная Корея. На ЧМ-2018 поучаствовали Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея и Австралия. В России провалились лишь австралийцы. На ЧМ-2022, даже несмотря на то, что турнир прошёл в Азии, две сборные финишировали четвёртыми – хозяева из Катара и Саудовская Аравия. Для Австралии, Японии и Южной Кореи всё сложилось удачнее, а вот Иран не смог выбраться из группы.

Африке тоже гордиться нечем. Фактически в четверти случаев её команды становились худшими, почти 40% сборных этой конфедерации показывали свою несостоятельность. Судя по статистике, больше путёвок на чемпионаты мира следовало отдавать Южной Америке. Ведь за семь ЧМ с 1998 года её команда всего однажды заняла последнее место в группе – Эквадор на ЧМ-2002. На первый взгляд, КОНМЕБОЛ и без того получает много мест (как правило, четыре-пять), так как в этом регионе в отборе участвуют только 10 сборных. Но если они действительно сильны и конкурентоспособны, то почему должны оставаться за бортом ЧМ?

Тем не менее на ЧМ-2026, на котором впервые в истории сыграют 48 команд, у Азии будет едва ли не самое мощное прибавление: количество представителей этой конфедерации увеличено до восьми. Южная Америка получит заслуженное – у неё шесть гарантированных мест. Любопытно, что сборные из КОНКАКАФ сразятся всего за три путёвки, поскольку США, Канада и Мексика примут участие в финальной стадии на правах хозяев.

Что касается 16 неудачников от Европы, то в разные годы последние места в группах занимали Сербия (три раза), Польша (два раза), Шотландия, Болгария, Словения, Исландия, Уэльс, Дания и даже Англия, Германия, Италия и Франция, причём «трёхцветные» — дважды (2002, 2010). Статус фаворита на чемпионате мира непросто подтвердить.