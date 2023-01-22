Этот день настал — Роналду официально дебютирует за «Аль-Наср»! LIVE

Дождались! Криштиану Роналду наконец-то впервые сыграет за «Аль-Наср» в официальном матче. Дебют португальца состоится 21 января в матче 14-го тура Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» – об этом сообщила пресс-служба нового клуба звёздного форварда. Ранее футболист пропустил два матча своей команды из-за лимита на легионеров.



Но если быть честными, то 19 января Роналду уже играл за «Аль-Наср». Нападающий принял участие в товарищеском матче – «ПСЖ» прилетел в Эр-Рияд ради игры со звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Та встреча получилась яркой: 5:4 в пользу Парижа, голы Месси и Криштиану, а также Мбаппе, Рамоса, Маркиньоса и других.



Однако к делам насущным – матч «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком» начнется в 20:30 по московскому времени. В этом материале мы будем подробно следить за игрой практически в ежеминутном режиме.