Роналду дебютирует за новый клуб! Что нужно знать о соперниках и местном чемпионате

Сегодня, 22 января, в 20:30 по Москве Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср». Португалец должен выйти с первых минут в матче с «Аль-Иттифаком». Более того, по неофициальной информации, 37-летний форвард появится на поле с капитанской повязкой. Рассказываем, что нужно знать о первом сопернике Криштиану Роналду и чемпионате Саудовской Аравии.

С кем сегодня играет «Аль-Наср»

«Аль-Иттифак» занимает 10-е место в турнирной таблице. Этот клуб – пятый по стоимости состава (€ 28,68 млн) в чемпионате Саудовской Аравии. В заявке команды восемь легионеров, среди которых есть и знакомые российскому болельщику фамилии. Ворота защищает 36-летний Пауло Виктор. Бразильский голкипер долгое время играл за «Фламенго» и «Гремио», а в этом сезоне провёл шесть «сухих» матчей из 13. В центре защиты у «Аль-Иттифака» выходит Марсель Тиссеран. Большую часть карьеры он провёл в «Тулузе», «Фенербахче» и «Вольфсбурге».

Витиньо Фото: «Аль-Иттифак»

В атаке есть Берат Оздемир, Наим Слити (играл за сборную Туниса на ЧМ-2018), Робин Квайсон (выходил за Швецию на Евро-2020), но особо стоит отметить экс-форварда ЦСКА Витиньо. Летом 2022 года бразилец перешёл на правах свободного агента из «Фламенго» в «Аль-Иттифак», но пока забил только два гола в 12 матчах.

Система проведения чемпионата Саудовской Аравии

Всего в чемпионате Саудовской Аравии выступают 16 клубов. Два последних по окончании сезона вылетают в низший дивизион. Сильнейшая команда получает право участвовать в Лиге чемпионов АФК. Сезон-2022/2023 стартовал 25 августа и завершится 31 мая.

Сможет ли «Аль-Наср» стать чемпионом, а Криштиану Роналду — лучшим бомбардиром?

Сейчас «Аль-Наср» идёт на втором месте с 30 очками в 13 матчах. В случае победы над «Аль-Иттифаком» команда Роналду займёт первую строчку. У лидера чемпионата – «Аль-Иттихада» – 31 очко после 14 туров. Вслед за «Аль-Насром» располагаются «Аль-Хиляль», «Аль-Шабаб» и «Аль-Таавун»: у этих клубов 29, 28 и 27 очков соответственно. Учитывая, что впереди второй круг чемпионата, команда Криштиану вполне может выиграть свой десятый титул.

Что касается португальца, то у него есть не больше 16 матчей, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Сейчас гонку снайперов возглавляет его партнёр по команде Андерсон Талиска (11 голов в 11 играх). Скорее всего, после прихода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду бразилец будет играть на позиции атакующего полузащитника. В сезоне-2021/2022 Талиска забил 20 голов в 28 матчах, но лучшим бомбардиром стал Одион Игало (24 мяча). Если Роналду будет штамповать хет-трик за хет-триком, то может стать первым. Других целей Криштиану не признаёт.