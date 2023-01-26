Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией

Сделал «Манчестер Юнайтед» победителем Лиги Европы

В мае 2016-го Жозе подписал контракт с другим английским клубом. Первый же сезон в «Манчестер Юнайтед» принёс тренеру сразу три трофея. Сначала клуб победил в Суперкубке Англии и Кубке английской лиги, а затем выиграл Лигу Европы. На пути к третьему трофею манкунианцы одолели «Ростов» Курбана Бердыева (это было в 1/8 финала). В России сыграли вничью (1:1), а на «Олд Траффорд» всё решил гол Хуана Маты. Кстати, перед матчем в Ростове-на-Дону Моуринью критиковал газон, а во время игры поругался с полузащитником соперника Тимофеем Калачёвым. Правда, потом они помирились.

В финале Лиги Европы манкунианцы справились с «Аяксом» (2:0). Матч состоялся в Швеции, голами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян. А после финального свистка Жозе запомнился празднованием. Сначала он показал два пальца фотографам, намекая на вторую победу в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Дальше показал три пальца операторам рядом с кубком — столько трофеев он завоевал с «МЮ». А потом показал четыре пальца болельщикам — именно столько раз Жозе побеждал в еврокубках.

В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате, проиграл в финале Кубка Англии и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Именно после поражения от «Севильи» (0:0, 1:2) португальца подвергли серьезной критике. Моуринью покинул «МЮ» в конце 2018 года, так и не став с клубом чемпионом Англии. За пару месяцев до этого Жозе повздорил с фанатами «Челси». В ответ на их кричалки показал три пальца — так он напомнил, сколько раз приводил лондонский клуб к победе в АПЛ.