Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией

26 января 60-й день рождения празднует Жозе Моуринью. Один из самых успешных и в то же время один из самых одиозных футбольных тренеров. Вспоминаем яркие моменты карьеры португальца. Кстати, один из них не имеет никакого отношения к футболу. Ваша задача — распределить эти моменты по местам в рейтинге.
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Выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту»
Моуринью возглавил «Порту» в начале 2002 года. В первый же полноценный сезон (2002/2003) он оформил требл — команда выиграла чемпионат и Кубок Португалии, а также завоевала Кубок УЕФА. Тренер быстро определил, какие футболисты станут ключевыми для «Порту». Руководство добавило в состав несколько новичков, и вся эта банда стала основой мощной команды. Спустя год после требла Моуринью снова привёл «Порту» к победе в чемпионате, а затем добился ещё более серьёзного успеха — выиграл Лигу чемпионов.
Перед тем сезоном «Порту» вывел трансферный бюджет в ноль — купили новичков на € 10 млн и продали игроков на такую же сумму. Жозе выиграл Лигу чемпионов с Манише, Коштиньей, Дерлеем, Карлосом Альберто, Нуну Валенте, Жорже Коштой. Судя по дальнейшей карьере этих футболистов, нельзя сказать, что в составе «Порту» было множество будущих суперзвёзд. А ещё Моуринью сделал российского игрока победителем Лиги чемпионов. Дмитрий Аленичев вышел на замену на 60-й минуте финала с «Монако» (3:0) и забил на 75-й.
Остановил «Барселону» Гвардиолы и оформил требл с «Интером»
Летом 2008 года Жозе заключил контракт с «Интером». Он произвёл впечатление уже на первой пресс-конференции, поскольку общался исключительно на итальянском языке. По словам Моуринью, на его изучение у него ушло всего три недели. За два года в миланском клубе Жозе дважды победил в чемпионате Италии, а самым успешным оказался сезон-2009/2010. Тогда «Интер» не только победил в Серии А и Кубке Италии, но и выиграл Лигу чемпионов.
Можно сказать, что именно Моуринью первым в Европе остановил «Барселону» Хосепа Гвардиолы. В сезоне-2008/2009 испанская команда не замечала соперников и стала лучшей в Европе. А через год картина повторилась, но только до встречи с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. Миланский клуб обыграл соперника на своём поле 3:1, а затем вымучил нужный результат на «Камп Ноу» (0:1), несмотря на то что доигрывал матч вдесятером. А ведь перед стартом исторического сезона «Интер» отпустил в «Барселону» своего важнейшего футболиста — Златана Ибрагимовича. И пока Златан ругался с Гвардиолой, новички «Интера» (Диего Милито, Уэсли Снейдер, Самюэль Это’О) сделали итальянский клуб ещё сильнее.
Впервые за полвека сделал «Челси» чемпионом Англии
Презентация Моуринью в «Челси» запомнилась надолго. Именно тогда он назвал себя Особенным. «У «Челси» есть топ-игроки и топ-тренер. Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, ведь это правда. Я выиграл самый престижный клубный турнир Европы. Думаю, я — Особенный». Жозе добился успеха в первый сезон работы в лондонском клубе — «Челси» выиграл АПЛ впервые за 50 лет. А попутно команда установила несколько рекордов: по количеству набранных очков (95) и наименьшему количеству пропущенных мячей (15).
Моуринью признавался, что не допускал вмешательства Романа Абрамовича в тренерскую работу: «Если бы Абрамович помогал мне тренировать, мы бы вылетели. А если бы я помогал ему совершать сделки, мы бы обанкротились. Каждый должен заниматься своим делом». Жозе ушёл из «Челси» в 2007-м, взяв шесть трофеев за три года, но ему так и не покорилась Лига чемпионов. Столичный клуб дважды доходил до полуфинала и дважды проигрывал «Ливерпулю» Рафаэля Бенитеса. В первом случае португалец раскритиковал судейство, во втором — заявил, что лучшая команда проиграла.
Вернулся в «Челси» и снова сделал клуб чемпионом АПЛ
Летом 2013-го Моуринью во второй раз возглавил «Челси». «В моей карьере было две страсти — «Интер» и «Челси», — сказал Жозе в интервью клубному телевидению лондонского клуба. — «Челси» очень важен для меня. Теперь я снова один из вас». Первый сезон после возвращения не принёс португальцу трофеев, хотя он сам постоянно называл этот период переходным. А вот в 2015 году Моуринью пополнил коллекцию двумя кубками — «Челси» выиграл Кубок английской лиги и завоевал титул чемпиона Англии. За весь сезон столичный клуб потерпел всего три поражения в АПЛ.
Таким образом, Жозе в третий раз стал чемпионом Англии. Ни в одной лиге другой страны он не побеждал так часто. Позднее португальца признали лучшим тренером сезона в АПЛ. Правда, в новом сезоне проблемы возникли с первых же туров, что в конечном счёте привело к увольнению Моуринью. В 16 матчах чемпионата «Челси» потерпел девять поражений, а ещё вылетел из Кубка лиги. В конце 2015 года Моуринью остался без работы.
Привёл «Реал» к победе в Ла Лиге, прервав гегемонию «Барсы»
На следующий день после победы в Лиге чемпионов Моуринью заявил, что это была его, возможно, последняя игра на посту тренера «Интера». И добавил следующее: «Если ты не тренировал «Реал», то оставил пробел в карьере». Жозе очень тепло попрощался с главным провокатором того времени — Марко Матерацци. Оба не сдержали слёз. Первое «эль класико» получилось для португальца болезненным — «Барса» попросту унизила соперника (5:0). «Надеюсь, мои футболисты не сломаются после такого», — говорил Жозе.
Позднее Моуринью прервёт две серии. «Реал» до португальца не проходил 1/8 финала на протяжении шести лет. Жозе в первый же сезон довёл команду до полуфинала. В два следующих года он делал то же самое. А в 2012-м «Реал» под руководством Моуринью прервал гегемонию «Барселоны» в чемпионате Испании (она побеждала в трёх розыгрышах подряд). В том сезоне мадридский клуб одержал 32 победы в 38 матчах Ла Лиги, набрал 100 очков, забил 121 мяч, а разность голов составила +89. Фантастические цифры!
Следующий сезон сложился для Жозе очень непросто. Он постоянно ругался с журналистами, жаловался на предвзятое судейство, конфликтовал с лидерами «Реала» (Икером Касильясом и Криштиану Роналду). Чемпионский титул вернулся в Барселону, а мадридский клуб отстал на 15 очков. В мае 2013-го «Реал» проиграл «Атлетико» в финале Кубка Испании, а Моуринью назвал сезон худшим в карьере. Через несколько дней стало известно, что португалец покинет испанский клуб.
Сделал «Манчестер Юнайтед» победителем Лиги Европы
В мае 2016-го Жозе подписал контракт с другим английским клубом. Первый же сезон в «Манчестер Юнайтед» принёс тренеру сразу три трофея. Сначала клуб победил в Суперкубке Англии и Кубке английской лиги, а затем выиграл Лигу Европы. На пути к третьему трофею манкунианцы одолели «Ростов» Курбана Бердыева (это было в 1/8 финала). В России сыграли вничью (1:1), а на «Олд Траффорд» всё решил гол Хуана Маты. Кстати, перед матчем в Ростове-на-Дону Моуринью критиковал газон, а во время игры поругался с полузащитником соперника Тимофеем Калачёвым. Правда, потом они помирились.
В финале Лиги Европы манкунианцы справились с «Аяксом» (2:0). Матч состоялся в Швеции, голами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян. А после финального свистка Жозе запомнился празднованием. Сначала он показал два пальца фотографам, намекая на вторую победу в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Дальше показал три пальца операторам рядом с кубком — столько трофеев он завоевал с «МЮ». А потом показал четыре пальца болельщикам — именно столько раз Жозе побеждал в еврокубках.
В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате, проиграл в финале Кубка Англии и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Именно после поражения от «Севильи» (0:0, 1:2) португальца подвергли серьезной критике. Моуринью покинул «МЮ» в конце 2018 года, так и не став с клубом чемпионом Англии. За пару месяцев до этого Жозе повздорил с фанатами «Челси». В ответ на их кричалки показал три пальца — так он напомнил, сколько раз приводил лондонский клуб к победе в АПЛ.
Победил в Лиге конференций с «Ромой»
В мае 2021 года Моуринью подписал контракт с «Ромой». Португалец проявил себя на презентации. Во время общения с журналистами Жозе неожиданно прервал пресс-конференцию, после чего сорвал тёмную плёнку с окон. То ли его смущал шум, то ли он посчитал, что в помещении недостаточно светло. В общем, тренер в очередной раз показал, что скучно с ним не будет.
В первый же сезон работы в Риме Моуринью взял трофей. Чемпионат команда завершила лишь на шестом месте, но при этом победила в Лиге конференций. В финале «Рома» одолела «Фейеноорд» (1:0), а Жозе стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Моуринью расплакался прямо на поле, а потом не сдержал слёз во время интервью после матча.
Упал перед хоккейным матчем в Балашихе
Единственный эпизод из списка, не связанный с футболом. В феврале 2019 года Моуринью пригласили в Подмосковье на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — СКА. Португалец должен был провести символическое вбрасывание, а омский клуб в то время проводил домашние матчи в Балашихе, поскольку в родном городе строили новую арену.
После проведения символического вбрасывания Моуринью не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал. Подняться на ноги ему помогли хоккеисты команд. Сам португалец отреагировал на падение улыбкой, а ролики моментально разлетелись по соцсетям. Так об этом курьёзе узнал весь спортивный мир. В Балашихе Жозе осмотрели врачи, он отделался ушибом.
Провалился в «Тоттенхэме»
«Тоттенхэм» — единственный клуб с 2002 года, с которым Моуринью не выиграл ни одного трофея. Дебютный сезон в лондонском клубе португалец завершил на шестом месте в чемпионате Англии, а во втором — команда какое-то время даже лидировала в АПЛ. Тогда у «Тоттенхэма» был понятный план — команда регулярно ловила соперников на контратаках, а убийственная связка Гарри Кейн — Сон Хын Мин работала на космическом уровне. Однако так было примерно три месяца, после чего соперники приспособились, а у «Тоттенхэма» пошла серия сложных матчей с конкурентами.
В итоге столичный клуб выпал из четвёрки в АПЛ и неожиданно вылетел из плей-офф Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо» (2:0, 0:3). Моуринью, в свою очередь, публично критиковал футболистов, в результате чего раздевалка раскололась на несколько лагерей. Кто-то ненавидел Жозе, кто-то им восхищался, а кто-то просто на всё забил. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви явно ошибся с приглашением Моуринью, но до последнего верил в тренера, хотя некоторые члены правления предлагала уволить Жозе гораздо раньше.
- 26 января 2023
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