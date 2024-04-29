«Рубин» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:15 мск

Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Рубин» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Урал».

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко; делегат РПЛ – Иван Суворов.

Напомним, «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 25 матчах. «Рубин» за аналогичное количество игр набрал 36 очков и занимает девятую строчку.