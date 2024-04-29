Защитник «Спартака» Маслов оценил работу судьи Левникова в дерби с «Локомотивом»

Футболист «Спартака» Павел Маслов оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).

«По выступлению судьи должны отвечать другие люди, но мне кажется, что Левников в дерби отработал хорошо. Даже если есть какие-то ошибки, то нельзя исключать человеческий фактор. Мне кажется, что судья старался работать хорошо», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся накануне, 28 апреля. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток арбитра раздался в 16:15 мск. Красно-белые одержали победу со счётом 3:2. После 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.