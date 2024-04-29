«Крылья Советов» — «Краснодар»: Мусаев получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игру принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте «Краснодар» вышел вперёд усилиями Сергея Волкова, но позднее главный арбитр встречи Сергей Карасёв отменил взятие ворот, определив игру рукой у защитника. Рефери помогли разглядеть нарушение правил видеоассистенты. На 17-й минуте Кади и Мурад Мусаев получили по жёлтой карточке от арбитра за несогласие с его решением.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре прошлого года. Тогда в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Краснодар» (2:1). По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом «быки» сыграли на одну игру меньше.