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«Крылья Советов» — «Краснодар»: «быки» лишились Волкова, защитник получил вторую жёлтую

«Крылья Советов» — «Краснодар»: «быки» лишились Волкова, защитник получил вторую жёлтую
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игру принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Матч начался в 13:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

Несмотря на несколько неплохих возможностей открыть счёт в матче, командам забить друг другу в первой половине встречи не удалось. На перерыв «Краснодар» и «Крылья Советов» ушли при счёте 0:0. На 64-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Волков получил второй «горчичник» и оставил чёрно-зелёных в меньшинстве.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом «быки» сыграли на одну игру меньше.

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