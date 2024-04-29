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Михаил Игнатов рассказал, что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче

Михаил Игнатов рассказал, что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о работе с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

— Что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче? Кажется, команда стала спокойнее.
— Возможно, мы немного выдохнули. Это дало нам уверенность. Думаю, на поле это видно. С таким количеством перестановок в составе игра команды не поменялась, и это принесло нам результат, — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 14 апреля с поста тренера красно-белых был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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