Юрий Сёмин объяснил причины неудач «Зенита» в последних матчах

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин объяснил причины последних неудач «Зенита» по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Напомним, в последних матчах РПЛ «Зенит» уступил «Рубину» и «Динамо». Сине-бело-голубые рискуют опуститься на вторую строчку, если «Краснодар» обыграет «Крылья Советов».

«Соперники «Зенита» очень хорошо готовятся к матчам. Для них престижно взять очки в игре против такой команды, они очень эмоциональны. Молодцы тренеры — они делают хорошую работу и выбирают правильную тактику для игры с «Зенитом».

В игроках тоже может быть проблема. «Зенит» играет ниже своих возможностей. Но «Динамо» их просто заставило — там не хуже состав», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.