«Краснодар» сегодня обойдёт «Зенит»?
Поделиться
«Зенит» проиграл два последних матча в чемпионате России (0:2 с «Рубином» и 0:1 с «Динамо»), тем самым поставив под вопрос свои шансы на чемпионство. Уже сегодня, 29 апреля, «Краснодар» может обойти сине-бело-голубых в турнирной таблице, если обыграет в гостевом матче самарские «Крылья Советов».
«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: сможет ли «Краснодар» сегодня обойти «Зенит» в турнирной таблице РПЛ?
Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 13:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Комментарии
- 29 апреля 2024
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:40
-
12:40
-
12:37
-
12:32
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:15
-
12:03
-
12:02
-
12:00
-
11:58
-
11:51
-
11:50
-
11:33
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:27
-
10:23
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:35