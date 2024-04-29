«Краснодар» сегодня обойдёт «Зенит»?

«Зенит» проиграл два последних матча в чемпионате России (0:2 с «Рубином» и 0:1 с «Динамо»), тем самым поставив под вопрос свои шансы на чемпионство. Уже сегодня, 29 апреля, «Краснодар» может обойти сине-бело-голубых в турнирной таблице, если обыграет в гостевом матче самарские «Крылья Советов».

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: сможет ли «Краснодар» сегодня обойти «Зенит» в турнирной таблице РПЛ?

Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 13:00 мск.