Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что санкт-петербургский «Зенит» выиграет Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024.

«Думаю, что «Зенит» снова станет чемпионом. Даже отрыв всего в одно очко ни о чём не говорит. У клуба есть менталитет победителей, а это определяющий момент. Они чувствуют успех каждый год, это заложено в них. По ходу турнира могут случаться осечки, но на дистанции с ними сложно соревноваться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» лидирует в первенстве Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. При этом у «быков» есть матч в запасе — сегодня подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.