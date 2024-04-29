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Роберто Фернандес: «Динамо» выбирается из чёрной полосы, мы на правильном пути

Роберто Фернандес: «Динамо» выбирается из чёрной полосы, мы на правильном пути
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался об улучшении результатов бело-голубых. Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0.

«Это футбол, и здесь бывает такое, что у команды есть белая полоса, а есть и чёрная. Мы хорошо начали сезон, играли неплохо. Но после перерыва, к сожалению, был не лучший отрезок. Проиграли три игры подряд. Сейчас потихоньку выбираемся — мы на правильном пути», — сказал Роберто Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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