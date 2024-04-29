Марцел Личка: раньше вероятность чемпионства «Динамо» была 25 процентов, теперь — 26

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил вероятность чемпионства бело-голубых в этом сезоне.

— Чуть больше месяца назад вы оценили вероятность чемпионства «Динамо» в 25 процентов. Сейчас ситуация улучшилась?

— Раньше вероятность была 25 процентов. Давайте теперь скажу 26 процентов (смеётся), — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 28 апреля, «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам. Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.