Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка: раньше вероятность чемпионства «Динамо» была 25 процентов, теперь — 26

Марцел Личка: раньше вероятность чемпионства «Динамо» была 25 процентов, теперь — 26
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил вероятность чемпионства бело-голубых в этом сезоне.

— Чуть больше месяца назад вы оценили вероятность чемпионства «Динамо» в 25 процентов. Сейчас ситуация улучшилась?
— Раньше вероятность была 25 процентов. Давайте теперь скажу 26 процентов (смеётся), — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 28 апреля, «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам. Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android