Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совета директоров «Динамо» Степашин: чемпионская гонка в РПЛ ожила

Член совета директоров «Динамо» Степашин: чемпионская гонка в РПЛ ожила
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин полагает, что чемпионская гонке в Российской Премьер-Лиге после победы бело-голубых над «Зенитом» (1:0) ожила.

— Чемпионская гонка ожила?
— Безусловно. Если «Краснодар» выигрывает (у «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»), он выходит в лидеры. И «Динамо» подтянулось. Так что концовка первенства будет интересной, и наверху, и в нижней части таблицы», – приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Напомним, накануне, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом». Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам. Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android