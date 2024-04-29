Александр Тарханов: только Федотов должен говорить, почему ЦСКА так играет

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о неубедительной игре ПФК ЦСКА в последних матчах.

«ЦСКА разочаровал в матче с «Балтикой». Я думал, что армейцы обыграют балтийцев. ЦСКА имел преимущество, но потом был поставлен пенальти, с которого пропустили и подломались, поэтому пропустили оставшиеся голы. Не знаю, какой эмоциональный фон внутри команды. Чтобы о чём-то говорить, нужно находиться внутри. Только сам Федотов должен говорить, почему ЦСКА играет так. Внутри команды, наверное, знают, почему она находится в таком состоянии, но правильно, что об этом не пишут и не рассказывают.

ЦСКА нужно продолжать делать упор на чемпионате и на Кубке России. Потому что Кубок можно проиграть в финале, и всё — Кубка нет. Поэтому нужно стараться играть на максимуме в обоих турнирах», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.