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Нобоа: Бердыев — мой второй отец, он показал мне реальный футбол

Нобоа: Бердыев — мой второй отец, он показал мне реальный футбол
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Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова» и казанского «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева.

«Курбан Бердыев как мой отец, второй отец. Он показал мне всё, что я знаю о футболе. Тактика, самое главное тактика. Я раньше думал о футболе только так: только красиво, только хороший пас. Он мне показал реальный футбол», — сказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, Нобоа пересекался с Бердыевым в «Рубине». 71-летний Курбан Бердыев работал на должности главного тренера казанцев с 2001 по 2013 год и с июня 2017 года по июнь 2019 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка.

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