Ловчев оценил работу Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу временно исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича. По мнению эксперта, под руководством боснийца у игроков «Спартак» появился интерес к футболу.

«В основе тренерства стоит результат. Время у «Спартака» есть до конца сезона. К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.