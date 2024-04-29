Защитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался по поводу своего будущего

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался по поводу своего будущего на фоне интереса к нему со стороны «Барселоны».

«Сначала я поговорю с «Баварией». Но, конечно, «Барселона» и мадридский «Реал» — замечательные клубы с удивительной историей», — приводит слова Киммиха Football España в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» готова расстаться с 29-летним правым защитником Йозуа Киммихом грядущим летом, если до того момента он не пролонгирует своё трудовое соглашение с мюнхенцами. Отмечалось, что руководство немецкого клуба намерено выручить за футболиста минимум € 50 млн. В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.