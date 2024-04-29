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Сёмин: «Динамо» сильно приблизилось к чемпионству — им обязательно надо бороться за золото

Сёмин: «Динамо» сильно приблизилось к чемпионству — им обязательно надо бороться за золото
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о чемпионских амбициях московского «Динамо».

«Для нашего чемпионата очень хорошо, что есть такая конкуренция за титул. Она будет идти до последнего тура, потому что все три команды достойны чемпионства — «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». У них хороший подбор игроков. Есть спады, но они быстро уходят. Сейчас будет основной отрезок сезона. Кто допустит ошибку, выпадет из этой гонки.

Вчера в матче «Динамо» и «Зенита» был хороший уровень игры, особенно у «Динамо». Они очень умно сыграли, хорошо играли в обороне и контратаках. Лидером был, конечно, Тюкавин. У «Зенита» отдельные игроки провели матч ниже своих возможностей. Наверное, в том числе поэтому случилась победа «Динамо». Шунин блестяще сыграл с «Зенитом». Я бы сказал, что они с Тюкавиным — главные действующие лица победы над «Зенитом».

Команда Лички очень сильно приблизилась к чемпионству. Им обязательно нужно бороться именно за первое место», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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