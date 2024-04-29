Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа: Заболотный — легендарный нападающий, для меня — лучший в России

Нобоа: Заболотный — легендарный нападающий, для меня — лучший в России
Комментарии

Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова» и казанского «Рубина» Кристиан Нобоа назвал форварда ПФК ЦСКА Антона Заболотного лучшим нападающим России. По его мнению, Заболотный — легендарный форвард для российского футбола.

«Заболотный — легендарный нападающий. Лучший нападающий России? Для меня да! Потому что он откроется очень хорошо, он быстрый, он сильный, он головой [играет] очень хорошо.

Выиграет ли он у манекена сейчас? Конечно, раньше нет, но сейчас да, смешно было видеть такой момент», — сказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заболотный уже провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Антон Заболотный: я созрел как футболист и как человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android