Франциска Ордега назвала главную проблему в России

Нападающая ЖФК ЦСКА Франциска Ордега высказалась о своей адаптации в России и назвала основную проблему в стране. Напомним, нигерийская футболистка присоединилась к ЖФК ЦСКА в 2021 году и с тех пор успела трижды стать вице-чемпионкой России.

«Как проходит моя адаптация в России? Мне нравится путешествовать по всему миру, знакомиться с новыми людьми и брать у них что-то новое. Во многом из-за этого я играю в футбол. Не могу долго жить на одном месте. Я была на пяти континентах и многое видела. Мне просто адаптироваться в России, я не испытываю особых проблем здесь. Конечно, основная проблема — это погода. Мне тяжело играть в снег и переносить низкие температуры, но это тоже часть моей работы. Я счастлива, что могу заниматься любимым делом», — приводит слова Ордеги «Евро-Футбол.Ру».