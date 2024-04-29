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Маслов: хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке» в качестве главного тренера

Маслов: хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке» в качестве главного тренера
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Защитник «Спартака» Павел Маслов хочет, чтобы исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович был назначен на должность на постоянной основе. Напомним, Слишкович был ассистентом Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца стал исполнять его обязанности.

«Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке» в качестве главного тренера. Мне с ним приятно работать. Команда играет хорошо, и у нас хорошие тренировки. Не вижу причин сказать нет. То, что Слишкович говорит по-русски, меняет дело в некоторых моментах, потому что ты его понимаешь лучше. Но мне кажется, что 80% команды спокойно понимает английский язык, поэтому языковой барьер в команде не является главной проблемой», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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