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Колыванов: у «Динамо» есть все шансы на титул. Не факт, что «Зенит» не оступится снова

Колыванов: у «Динамо» есть все шансы на титул. Не факт, что «Зенит» не оступится снова
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о чемпионских амбициях «Динамо» после победы бело-голубых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

«У «Динамо» был сумасшедший настрой на «Зенит». Они очень грамотно сыграли, не раскрывались, не дали сопернику создать очень опасных моментов. Игра была равная, всё до одной ошибки, и «Зенит» пропустил.

«Зенит» играет не так ярко, как может. Всё время кажется, что они легко всех обыграют, но потихоньку российские команды привыкают к «Зениту». Тот же «Рубин» их обыграл. Чтобы выиграть чемпионат, нужно выходить с настроем на 100%. В последние туры мы этого не видим. Психологически, наверное, непросто каждый год выигрывать, зная, что есть запас прочности. Уже «Краснодар» может выйти на чистое первое место в случае победы, а от «Динамо» у «Зенита» всего три очка.

«Динамо» собралось после неудачного отрезка, последние туры играли здорово. Команда понимает, что отступать некуда. Воскресла, проявила дух. У «Динамо» есть все шансы побороться за титул. Не факт, что «Зенит» не оступится ещё раз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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