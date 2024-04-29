«Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

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Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Рубин» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Урал».

Команды объявили составы на матч:

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Даку.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Ишков, Шеттине.

Напомним, «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 25 матчах. «Рубин» за аналогичное количество игр набрал 36 очков и занимает девятую строчку.