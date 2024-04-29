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«Его время не прошло». Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев

«Его время не прошло». Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что возглавить московский «Спартак» после ухода Гильермо Абаскаля должен Олег Романцев. Сёмин считает, что время Романцева ещё не прошло.

– Недавно вы предложили «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера. Вы действительно считаете, что это возможно?
– А почему нет?

– Но вам не кажется, что его время прошло?
– Нет. Ни в коем случае, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, 70-летний Романцев не работал главным тренером с 2005 года. В данный момент он занимает должность советника руководителя «Пари НН». Что касается «Спартака», то команду возглавляет временно исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Босниец был ассистентом Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца занял его место.

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