«Его время не прошло». Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что возглавить московский «Спартак» после ухода Гильермо Абаскаля должен Олег Романцев. Сёмин считает, что время Романцева ещё не прошло.

– Недавно вы предложили «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера. Вы действительно считаете, что это возможно?

– А почему нет?

– Но вам не кажется, что его время прошло?

– Нет. Ни в коем случае, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, 70-летний Романцев не работал главным тренером с 2005 года. В данный момент он занимает должность советника руководителя «Пари НН». Что касается «Спартака», то команду возглавляет временно исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович. Босниец был ассистентом Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца занял его место.