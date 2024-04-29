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Ташуев: при расширении 15-я и 16-я команды должны играть переходные матчи

Ташуев: при расширении 15-я и 16-я команды должны играть переходные матчи
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как должны распределиться места в РПЛ при возможном расширении лиги.

«Моё мнение: 15-я и 16-я команды могут спокойно играть переходные матчи с третьим и четвёртым местами Первой лиги, это будет справедливо. Плюс автоматически добавляются два участника, занявшие первые места в Первой лиге. Так не нарушается спортивный принцип и для команд Первой лиги лучше — им достаются соперники послабее», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что в руководстве Российской Премьер-Лиги не намерены расширять число участников чемпионата до 18 команд. Отмечалось, что вариант расширения лиги преимущественно обсуждается на уровне СМИ — никаких официальных запросов в РПЛ по этому поводу не поступало. Также есть информация, что клубы, претендующие на вылет из РПЛ в этом сезоне, обсуждали между собой возможную перспективу расширения лиги с 16 до 18 команд. При этом руководство РПЛ не видит смысла расширяться, так как этот шаг не поспособствует развитию. Напротив, расширение может создать дефицит спонсоров и проблему затрат на поездки.

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