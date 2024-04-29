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«Ливерпуль» не ожидает, что Салах уйдёт этим летом — The Athletic

«Ливерпуль» не ожидает, что Салах уйдёт этим летом — The Athletic
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«Ливерпуль» не ожидает, что нападающий команды Мохамед Салах покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, форвард не говорил, что хочет уйти в ближайшем будущем, а мерсисайдский клуб хотел бы сохранить футболиста у себя. Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что в услугах египтянина заинтересованы клубы Саудовской Аравии.

К «Ливерпулю» Салах присоединился летом 2017 года. Вместе с «красными» нападающий выиграл английскую Премьер-лигу, оба внутренних Кубка, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «красных» 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.

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