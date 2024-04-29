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Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола «Краснодара» в матче с «Крыльями»

Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола «Краснодара» в матче с «Крыльями»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на отмену гола «Краснодара» в матче 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Напомним, футболист «Краснодара» замыкал подачу головой, но мяч после удара попал в руку. Сергей Карасёв после консультации с видеоассистентами отменил это взятие ворот.

«Мяч попал не в плечо, а в руку игроку «Краснодара» – она выставлена в сторону, мяч попал ближе к краю рукава. Такой гол нельзя было засчитывать, правильное решение – отмена гола», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игру принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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