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Хлусевич: у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство

Хлусевич: у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство
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Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич полагает, что красно-белые ещё не потеряли шансов на чемпионский титул в этом сезоне.

«Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же ещё не чемпион. Ну, и «Краснодар», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Пари НН» на выезде.

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