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«Люблю «Зенит» больше побед». Дочь Семака публично поддержала отца после поражения

«Люблю «Зенит» больше побед». Дочь Семака публично поддержала отца после поражения
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Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, публично поддержала отца после поражения сине-бело-голубых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. После этого Майя Семак опубликовала пост поддержки в своих соцсетях.

«Люблю «Зенит» больше побед. И папу бесконечно люблю. Всё будет», — написала Майя Семак, прикрепив фото отца.

Напомним, в последних матчах РПЛ «Зенит» уступил казанскому «Рубину» (0:2) и московскому «Динамо» (0:1). Сине-бело-голубые рискуют опуститься на вторую строчку, если «Краснодар» обыграет «Крылья Советов». Игра «быков» с «Крыльями Советов» состоится сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

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