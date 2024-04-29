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Гарре попал в заявку «Крыльев» впервые с декабря 2023-го, он может сыграть с «Краснодаром»

Гарре попал в заявку «Крыльев» впервые с декабря 2023-го, он может сыграть с «Краснодаром»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре попал в заявку самарцев на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Футболист оказался в числе запасных «Крыльев».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, из-за травмы и восстановления Гарре пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и ещё не сыграл ни одного матча в 2024 году. В нынешнем сезоне Бенхамин провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.

«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» сегодня, 29 апреля. Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и начнётся в 13:00 мск.

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