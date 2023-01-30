«ПСЖ» отпустит конкурента Доннаруммы в АПЛ? Этот трансфер невозможен без другой сделки

До закрытия трансферного окна в Европе остаётся чуть больше суток. Клубы, естественно, активнее ведут сделки – хотят удовлетворить все свои потребности. Так, например, «ПСЖ» пытается оформить трансфер Малкома из «Зенита», Милана Шкриньяра из «Интера». А ещё может отдать Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест». Но для перехода вратаря нужно провернуть ещё один трансфер.

«ПСЖ» надо вернуть из аренды Дракслера, чтобы отдать Наваса

В этом сезоне 36-летний вратарь окончательно потерял место в старте «ПСЖ». И в чемпионате Франции, и Лиге Чемпионов место в воротах у Доннаруммы. Кейлор Навас сыграл всего два матча в Кубке Франции, где одну встречу провёл «на ноль» и пропустил один мяч. По информации L’Équipe, костариканец хочет перейти в «Ноттингем Форест» и отказался от предложения «Аль-Насра». Кейлор Навас сомневался насчёт перехода (хотя и хотел покинуть Париж из-за недостатка игровой практики), но согласился на трансфер после травмы Дина Хендерсона.

Кейлор Навас в «ПСЖ» Фото: Paris Saint-Germain Football/Getty Images

«Ноттингем Форест» сделал предложение «ПСЖ» об аренде вратаря без права выкупа с покрытием 50% зарплаты (его доход – € 9 млн в год до уплаты налогов). Эти условия должны устроить парижан, но важно решить проблему с арендованными игроками – сейчас у французского клуба выступают в других командах восемь футболистов (лимит ФИФА). По информации AS, Юлиан Дракслер, который 1 сентября ушёл в «Бенфику», вернётся в Париж. За португальский клуб немец сыграл 17 матчей и забил два гола. Интересно, будет ли он выходить на замену в «ПСЖ», если даже в Португалии вингер чаще появлялся со скамейки, тем более в атаке может быть прибавление в лице Малкома.

Сейчас у «ПСЖ» в аренде находятся: Абду Диалло («РБ Лейпциг»), Колин Дагба («Страсбург»), Лейвин Курзава («Фулхэм»), Андер Эррера («Атлетик»), Жоржиньо Вейналдум («Рома»), Леандро Паредес («Ювентус»), Юлиан Дракслер («Бенфика») – именно его и решили вернуть, и Мауро Икарди («Галатасарай»). Эта группа игроков по данным Transfermarkt оценивается в € 85,5 млн. У всех футболистов аренда рассчитана до лета, значит, 1 июля все вернутся в «ПСЖ». А перед сезоном-2023/2024 их снова надо будет куда-то пристраивать или продавать.