Что с трансфером Малкома в «ПСЖ»? Инсайды о возможном переходе

Малком – в «ПСЖ». Когда парня за хорошие деньги покупали летом 2019-го, такая история казалась реальной. Крутейшие несколько лет в «Бордо», потом неудача в «Барсе» и перезагрузка в Петербурге. Ради глобального шага вперёд. Но всё пошло не по сценарию.

Из-за неприятных травм Малком заиграл в приличную силу только через полтора года. А в 2022-м вышел на пик. У бразильца больше нет проблем со здоровьем, он лидер атаки по статистическим показателям и в топ-3 лучших игроков РПЛ. Но интерес «ПСЖ» даже при таких раскладах казался каким-то мифическим. Да, они ищут альтернативу звёздам атаки. Если проще, то приличного игрока на скамейку. Но почему именно Малком при ещё открытом рынке в Европе? Не совсем понятный выбор. Однако интерес зафиксирован. И даже подтверждён Сергеем Семаком и агентом игрока. Вот что сказал главный тренер 28 января.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и, если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть».

Глобально с того момента изменилось только одно: агент игрока Луис Фернандо Гарсия сообщил, что «ПСЖ» отказался вступать в официальные переговоры. И нападающий точно останется в Питере до конца сезона. Вопрос закрыт.

Но во Франции не восприняли всерьёз его слова. Сначала инсайдер Фабрицио Романо написал, что стороны ждёт новый раунд переговоров. Потом L’Equipe дополнил, что предложение может поступить уже сегодня. И в «ПСЖ» считают, что смогут договориться с «Зенитом» ввиду хороших отношений между клубами.

Малком на сборах «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Обновил информацию портал Telefoot: по их данным, Малком сообщил руководству «Зенита» о желании уйти. А руководство российского клуба якобы встретилось с Луишем Кампушем – советником по спортивным вопросам «ПСЖ». Но официального предложения всё ещё нет.

Если ориентироваться на эту информацию, трансфер представляется вопросом времени. Но не вся она верна на 100 процентов. Вот что удалось выяснить «Чемпионату».

Малком действительно обсуждал тему перехода с руководством клуба. Но диалог не содержал требований бразильца отпустить его во Францию. Никаких ультиматумов не было. И у него нет желания уйти во что бы то ни стало. Да, ему интересно вновь вернуться в топ-лигу, но в зимнее ТО это не самоцель. У руководства «Зенита» не было встречи с представителями «ПСЖ». Максимум – телефонные переговоры. При этом в клубе не исключают, что официальное предложение от «ПСЖ» всё же поступит. И тогда уже можно будет обсуждать целесообразность трансферной операции. По данным на вечер воскресенья его нет. «Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере. Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет.

По мнению источников, опрошенных «Чемпионатом», на вечер воскресенья вероятность перехода — 50 на 50. Если «ПСЖ» сделает предложение, которое полностью устроит клуб и игрока, то «Зенит» едва ли его отклонит. Но при этом клуб не ставит цели продать футболиста зимой. Общее мнение – он важная часть системы игры и потребуется команде весной.

В любом случае это интересная история, подтверждающая, что чемпиона России не выкинули из европейской трансферной коллегии. С клубом считаются и его уважают. Даже несмотря на все ограничения, за РПЛ продолжают следить. И обращать внимание на ключевых футболистов.

Трансферное окно во Франции закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля. Время у «ПСЖ» ещё есть.