Акинфеев потерял ворота. Но ЦСКА ответил неожиданным и красивым голом. Видео

Продолжаем следить за подготовкой команд РПЛ к возобновлению сезона. Сегодня, 4 февраля, в товарищеском матче в Белеке встретились ЦСКА и «Оренбург».

ЦСКА начал матч в атаке, но быстро пропустил. Причём беда пришла, откуда не ждали: на третьей минуте «Оренбург» провёл быструю контратаку, которая завершилась вполне будничным ударом Дмитрия Воробьёва с линии штрафной. В девяти случаях из десяти такая попытка ни к чему бы не привела, но в этот раз получилось иначе. Игорь Акинфеев потерял ворота и оставил пустым весь ближний угол — туда мяч и залетел.

Игра соответствовала раскладу сил. ЦСКА как фаворит играл первым номером и активно давил на ворота соперника. Однако «Оренбург» оказывал достойное сопротивление: во-первых, команде Марцела Лички удавалось успешно обороняться, а во-вторых, оренбуржцы редко, но очень остро контратаковали. Вообще, «Оренбург» смотрелся цельно и конструктивно. Преимущества не было, но было понимание, что нужно делать.

И всё же нескончаемое давление ЦСКА дало результат. В самой концовке первого тайма неожиданно забил Виктор Мендес: подошёл к штрафной и пробил примерно с той же позиции, что и Воробьёв, только в девятку. Для чилийца это целое событие, поскольку за ЦСКА он с момента перехода прошлым летом не забивал. Осталось закрепить успех в официальном матче.

После перерыва игра продолжилась по тому же сценарию, что и в первом тайме: ЦСКА атакует, «Оренбург» отвечает. Армейцы даже могли выйти вперёд, когда 19-летний Егор Носков заработал пенальти. Но Фёдор Чалов перемудрил с исполнением — сделал паузу перед ударом, а Николай Сысуев всё равно угадал. К слову, вратарь «Оренбурга» — одна из главных причин, почему ЦСКА так мало забил.

Виктор Мендес Фото: pfc-cska.com

В ходе второго тайма Владимир Федотов провёл множество замен и изменил состав до неузнаваемости. Главное наблюдение — количество молодых футболистов. Главный тренер ЦСКА, помимо заработавшего пенальти Носкова, дал шанс 17-летнему Кириллу Глебову, 18-летнему Матвею Лукину, 17-летнему Матвею Кисляку и 19-летнему Ярославу Арбузову. У «Оренбурга» же можно отметить очередной выход Владимира Обухова, который продолжает набирать форму после длительной дисквалификации из-за допинга.



Впереди и у ЦСКА, и у «Оренбурга» насыщенная программа. Армейцам предстоят товарищеские матчи с «Ахматом» (11 февраля), «Динамо» (15 февраля) и «Рубином» (19 февраля). «Оренбург», в свою очередь, сыграет с «Пюником» (13 февраля), «Торпедо» (21 февраля) и «Химками» (23 февраля).