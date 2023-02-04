Клубы РПЛ в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Какой самый эффективный?

Российские команды готовятся к возобновлению сезона. Зимнее трансферное окно открыто, так что у клубов РПЛ есть возможность укрепить состав, избавиться от лишних футболистов и провернуть другие изменения.
«Окно» закроется 22 февраля, поэтому можно потихоньку оценивать работу представителей нашего чемпионата. Кто перестраивает состав эффективнее всего? «Зенит» со своими бразильскими связями или «Спартак» с обновлённой защитой? А может, «Локомотив», который взял несколько ярких игроков под нового тренера? Выбирайте в нашем рейтинге, который будет формироваться вплоть до закрытия зимнего трансферного окна!
В ходе голосования клубы РПЛ будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартак»: обновили оборону
У «Спартака» один из лучших составов в РПЛ, но команде Гильермо Абаскаля всё равно потребовалось обновление. Трансферная кампания пока затронула только оборону: вместо Николая Рассказова и Михи Мевли, которые не блистали в первой части сезона, пришли более молодые и перспективные Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Первого хвалили в Парагвае, а второй в прошлом году зажигал в «Базеле» под руководством Абаскаля. Также «Спартак» получил круглую сумму за Айртона, которого «Фламенго» выкупил по окончании аренды.
Пришли в «Спартак» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Алексис Дуарте
|22
|Парагвай
|ЦЗ
|«Серро Портеньо»
|€ 4 млн
|Томаш Тавареш
|21
|Португалия
|ПЗ
|«Бенфика»
|€ 2 млн
|Всего потрачено
|€ 6 млн
Ушли из «Спартака» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Айртон Лукас
|25
|Бразилия
|ЛЗ
|«Фламенго»
|Выкуп за € 7 млн
|Николай Рассказов
|25
|Россия
|ПЗ
|«Крылья Советов»
|€ 33 тыс.
|Миха Мевля
|32
|Словения
|ЦЗ
|Без клуба
|Свободный агент (расторг контракт
|Всего заработано
|€ 7,033 млн
«Локомотив»: забрали ярких молодых атакующих игроков из Самары
«Локомотив» перестраивается под требования нового главного тренера и с учётом отъезда легионеров. Пока все они уезжают в аренду, но до конца не понятны условия. На примере Гирано Керка: нидерландец переходит в бельгийский «Антверпен», и «Локомотив» объявляет, что это платная аренда. Сначала, правда, в соцсетях выходит ошибочный пост, что Керк приостановил контракт – его исправят. Вот только «Антверпен» на официальном сайте напишет как раз о приостановленном контракте. Позже Transfermarkt.de сообщит, что Керк самостоятельно оплатил аренду «в рамках сохранения имиджа». С этим всё действительно неплохо: «Локомотив» расстаётся с игрокам без скандалов. Даже желание Вильсона Изидора вернуться во Францию воспринимается спокойно.
Весной мы точно увидим обновлённую команду. Сергей Пиняев и Максим Глушенков приобретены под основу. Илья Лантратов повысит конкуренцию за позицию в воротах. Херману Конти нужно будет побороться за место в защите.
Пришли в «Локомотив» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Сергей Пиняев
|18
|Россия
|Левый вингер
|«Крылья Советов»
|€ 2,6 млн
|Максим Глушенков
|23
|Россия
|Центральный нападающий
|«Крылья Советов»
|€ 2,6 млн
|Илья Лантратов
|27
|Россия
|Вратарь
|«Химки»
|€ 200 тыс.
|Херман Конти
|28
|Аргентина
|Центральный защитник
|«Бенфика»
|Свободный агент
|Никита Хлынов
|20
|Россия
|Центральный нападающий
|«Форте»
|Конец аренды
|Всего потрачено
|€ 5,4 млн
Ушли из «Локомотива» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Педриньо
|23
|Бразилия
|Левый вингер
|«Сан-Паулу»
|Аренда
|Тин Едвай
|27
|Хорватия
|Центральный защитник
|«Аль-Айн»
|Аренда за € 200 тыс.
|Гирано Керк
|27
|Нидерланды
|Правый вингер
|«Антверпен»
|Аренда за € 600 тыс.
|Марко Раконьяц
|22
|Черногория
|Центральный нападающий
|«Црвена Звезда»
|Аренда
|Всего заработано
|€ 800 тыс.
«Крылья Советов»: взяли лучшего бомбардира РПЛ и продали двух талантов
«Крылья», несмотря на временами зрелищную игру, выступили в первой части сезона ниже ожиданий. Сейчас команда занимает лишь 11-е место в таблице РПЛ. А зимой состав ещё и ослаб — основные нападающие Сергей Пиняев и Максим Глушенков уехали в Москву. Плюс ещё несколько футболистов, в том числе защитник Матео Барач, отправились в аренды.
И всё же «Крылья» находят замену для ушедших игроков. К команде присоединился лучший бомбардир РПЛ Владимир Писарский (ранее играл под фамилией Сычевой), а также легионер Бенхамин Гарре и фланговый защитник Николай Рассказов.
Пришли в «Крылья Советов» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Бенхамин Гарре
|22
|Аргентина
|Левый вингер
|«Расинг» (Авельянеда)
|€ 1,7 млн
|Владимир Писарский
|26
|Россия
|Центральный нападающий
|«Оренбург»
|€ 1,35 млн
|Николай Рассказов
|25
|Россия
|Правый защитник
|«Спартак»
|€ 33 тыс.
|Всего потрачено
|€ 3,08 млн
Ушли из «Крыльев Советов» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Сергей Пиняев
|18
|Россия
|Левый вингер
|«Локомотив»
|€ 2,6 млн
|Максим Глушенков
|23
|Россия
|Центральный нападающий
|«Локомотив»
|€ 2,6 млн
|Матео Барач
|28
|Хорватия
|Центральный защитник
|«Остенде»
|Аренда за € 250 тыс.
|Леонид Герчиков
|21
|Россия
|Правый вингер
|«Велес»
|Аренда
|Данил Липовой
|23
|Россия
|Левый полузащитник
|«Волгарь»
|Аренда
|Алексей Никитенков
|22
|Россия
|Центральный защитник
|«Велес»
|Аренда
|Дмитрий Прищепа
|21
|Беларусь
|Левый защитник
|«Ротор»
|Аренда
|Ян Гудков
|20
|Россия
|Левый защитник
|«Текстильщик»
|Аренда
|Всего заработано
|€ 5,45 млн
«Урал»: выкупили бомбардира и избавились от Урунова
«Урал» — один из самых неактивных клубов РПЛ на трансферном рынке. Клуб устроил результативного нападающего Алексея Каштанова (5+3 по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ) на полноценный контракт. А ещё расстался с Алексеем Герасимовым и Остоном Уруновым. Второй, судя по словам Виктора Гончаренко, сам усугубил своё положение и в итоге остался без команды.
Пришли в «Урал» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Алексей Каштанов
|26
|Россия
|Центральный нападающий
|«Родина»
|€ 360 тыс.
|Всего потрачено
|€ 360 тыс.
Ушли из «Урала» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Алексей Герасимов
|29
|Россия
|Центральный защитник
|«КАМАЗ»
|Аренда
|Остон Урунов
|22
|Узбекистан
|Атакующий полузащитник
|Без клуба
|Свободный агент (расторг контракт)
|Всего заработано
|-
«Ростов»: раздали футболистов по арендам
«Ростов» по итогам первой части сезона запрыгнул аж на третье место в таблице РПЛ. Чтобы закрепить такой успех, клубы зачастую усиливаются зимой, но в команде Валерия Карпина новичков пока нет. Разве что Данила Сухомлинов вернулся из аренды.
Основная активность в «Ростове» приходится на тех, кто отправился на выход. В первую очередь это легионеры Деннис Хаджикадунич и Армин Гигович, которые отправились в новые аренды.
Пришли в «Ростов» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Данила Сухомлинов
|20
|Россия
|Атакующий полузащитник
|«СКА-Хабаровск»
|Вернулся из аренды
|Всего потрачено
|-
Ушли из «Ростова» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Александр Смирнов
|26
|Россия
|Левый защитник
|«Кубань»
|Свободный агент
|Деннис Хаджикадунич
|24
|Босния и Герцеговина
|Центральный защитник
|«Мальорка»
|Аренда
|Армин Гигович
|20
|Швеция
|Центральный полузащитник
|«Мидтьюлланн»
|Аренда
|Кирилл Фольмер
|22
|Россия
|Центральный полузащитник
|«Балтика»
|Аренда
|Всего заработано
|-
«Ахмат»: взяли трёх легионеров и заработали на продаже в «Торпедо»
«Ахмат» зимой продал Юрия Журавлёва, но усилился сразу тремя футболистами. Двоих — Милоша Шатару и Заима Дивановича — выписали из Беларуси, а ещё один — Нене Гбамбле — приехал из Словении. Хватит ли этого усиления, чтобы закрепить успех («Ахмат» занимает шестое место в таблице РПЛ)? Скоро узнаем.
Пришли в «Ахмат» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Милош Шатара
|27
|Босния и Герцеговина
|Центральный защитник
|«Шахтёр» (Солигорск)
|€ 350 тыс.
|Заим Диванович
|22
|Черногория
|Опорный полузащитник
|«Шахтёр» (Солигорск)
|€ 150 тыс.
|Нене Гбамбле
|20
|Кот-д'Ивуар
|Правый вингер
|«Целе»
|Свободный агент
|Всего потрачено
|€ 500 тыс.
Ушли из «Ахмата» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Юрий Журавлёв
|26
|Россия
|Центральный защитник
|«Торпедо»
|€ 1,2 млн
|Халид Кадыров
|28
|Россия
|Правый вингер
|-
|Завершил карьеру
|Абубакар Кадыров
|26
|Россия
|Центральный нападающий
|-
|Завершил карьеру
|Кирилл Фольмер
|22
|Россия
|Центральный полузащитник
|«Ростов»
|Конец аренды
|Всего заработано
|€ 1,2 млн
«Факел»: подписали опытного нападающего и отпустили нескольких игроков
«Факелу», который застрял в зоне стыковых матчей, во второй части сезона будет помогать опытный нападающий Евгений Марков, а также опорник Вячеслав Якимов из «Краснодара». Ушедших у воронежского клуба больше: сразу четыре футболиста покинули команду бесплатно.
Пришли в «Факел» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Евгений Марков
|28
|Россия
|Центральный нападающий
|«Арсенал» (Тула)
|Свободный агент
|Реда Рабеи
|28
|Франция
|Центральный полузащитник
|«Ботев»
|Аренда
|Вячеслав Якимов
|24
|Россия
|Опорный полузащитник
|«Краснодар»
|Аренда
|Мохамед Брахими
|24
|Франция
|Правый вингер
|«Ботев»
|Аренда
|Всего потрачено
|-
Ушли из «Факела» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Олег Дмитриев
|27
|Россия
|Атакующий полузащитник
|«Родина»
|Свободный агент
|Евгений Шляков
|31
|Россия
|Правый защитник
|«Торпедо»
|Свободный агент
|Аслан Дашаев
|33
|Россия
|Центральный защитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Алихан Шаваев
|29
|Россия
|Центральный полузащитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Всего заработано
|-
«Краснодар»: взяли талантов в атаку и заработали на Вандерсоне
«Краснодар» в первой части сезона, хоть и периодически радовал игрой в атаке, выступил неуверенно и сейчас занимает в РПЛ лишь восьмое место. Это привело к смене главного тренера — вместо Александра Сторожука командой теперь руководит Владимир Ивич.
В зимнее «окно» «Краснодар» неплохо усилил атаку: пришли бразилец Кади Боржес и молодой нигерийский вингер Мозес Кобнан. А ещё в команду после аренды вернулся защитник Хуниор Алонсо. Параллельно клуб заработал на продаже Вандерсона и отправил трёх футболистов в аренду, в том числе защитника Сергея Бородина, который в ближайшее время будет играть в Израиле.
Пришли в «Краснодар» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Кади Боржес
|26
|Бразилия
|Атакующий полузащитник
|«Карабах»
|€ 2 млн
|Мозес Кобнан
|20
|Нигерия
|Правый вингер
|«Железьярне Подбрезова»
|€ 1 млн
|Хуниор Алонсо
|29
|Парагвай
|Центральный защитник
|«Атлетико Минейро»
|Вернулся из аренды
|Всего потрачено
|€ 3 млн
Ушли из «Краснодара» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Вандерсон
|28
|Бразилия
|Правый вингер
|«Интернасьонал»
|Выкуп за € 4,5 млн после аренды
|Сергей Бородин
|23
|Россия
|Центральный защитник
|«Бейтар Иерусалим»
|Аренда за € 200 тыс.
|Ираклий Манелов
|20
|Россия
|Правый вингер
|«Арсенал» (Тула)
|Аренда
|Вячеслав Якимов
|24
|Россия
|Опорный полузащитник
|«Факел»
|Аренда
|Всего заработано
|€ 4,7 млн
«Пари НН»: заработали на продаже в ЦСКА и арендовали у него игрока
«Пари НН» лишился главного тренера, который руководил командой в первой части сезона — Михаил Галактионов теперь работает в «Локомотиве». Под нового тренера — 35-летнего Артёма Горлова — уже вовсю ищут усиление состава. В Нижний Новгород на данный момент приехали три футболиста: защитники Виктор Александров и Маки Баньяк (воспитанник «Барселоны», между прочим), а также молодой талант Владислав Яковлев из ЦСКА. Первые двое призваны заменить Илью Агапова, который как раз присоединился к армейцам.
Пришли в «Пари НН» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Виктор Александров
|20
|Россия
|Центральный защитник
|«Рубин»
|Выкуп после аренды за € 320 тыс.
|Маки Баньяк
|27
|Камерун
|Центральный защитник
|«Кайрат»
|Аренда
|Владислав Яковлев
|20
|Россия
|Центральный нападающий
|ЦСКА
|Аренда
|Всего потрачено
|€ 320 тыс.
Ушли из «Пари НН» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Илья Агапов
|21
|Россия
|Центральный защитник
|ЦСКА
|€ 1,3 млн
|Милсон
|23
|Ангола
|Атакующий полузащитник
|«Анкарагюджю»
|Аренда за € 100 тыс.
|Давид Кобесов
|23
|Россия
|Опорный полузащитник
|«Химки»
|Аренда
|Дмитрий Югалдин
|20
|Россия
|Центральный полузащитник
|«Иртыш» (Омск)
|Аренда
|Всего заработано
|€ 1,4 млн
«Оренбург»: продали лучшего бомбардира и взяли ещё одного аргентинца
Главный трансфер «Оренбурга» этой зимой — продажа лучшего бомбардира РПЛ Владимира Писарского в «Крылья Советов». На позиции центрального нападающего теперь может пригодиться опытный Владимир Обухов, у которого истекла дисквалификация за допинг. А ещё клуб купил очередного аргентинца: если Матиас Перес заиграет так же, как другие его соотечественники, команда будет играть не хуже, чем в первой части сезона.
Пришли в «Оренбург» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Матиас Перес
|23
|Аргентина
|Центральный защитник
|«Ланус»
|€ 1 млн
|Данила Хотулев
|20
|Россия
|Центральный защитник
|«Зенит-2»
|Выкуп после аренды за € 435 тыс.
|Владимир Обухов
|30
|Россия
|Центральный нападающий
|-
|Окончание дисквалификации за допинг
|Всего потрачено
|€ 1,435 млн
Ушли из «Оренбурга» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Владимир Писарский
|26
|Россия
|Центральный нападающий
|«Крылья Советов»
|€ 1,35 млн
|Батраз Гурциев
|24
|Россия
|Правый полузащитник
|«Алания»
|Аренда
|Александр Павловец
|26
|Беларусь
|Центральный защитник
|ПАС (Ламия)
|Аренда
|Дмитрий Васильев
|18
|Россия
|Опорный полузащитник
|«Зенит-2»
|Конец аренды
|Всего заработано
|€ 1,35 млн
«Зенит»: перетасовали бразильцев, расстались с Ловреном
«Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа (€ 2 млн), но этой зимой больше занят бразильцами. Клуб провернул сложную сделку с «Коринтиансом»: окончательно расстался с Юри Алберто, а взамен забрал Роберта Ренана, продлил аренду Мантуана, договорился о летнем переходе Ду Кейроса и заполучил первоочерёдное право выкупа юного таланта Педро. А вот вратарь Иван, запомнившийся серией пенальти в скандальном кубковом матче со «Спартаком», уехал на родину.
Также «Зенит» расстался с Деяном Ловреном. Хорватский защитник порадовал уверенной игрой на чемпионате мира и укатил в «Лион», за который выступал ещё в начале карьеры.
Пришли в «Зенит» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Нуралы Алип
|23
|Казахстан
|Центральный защитник
|«Кайрат»
|€ 2 млн
|Роберт Ренан
|19
|Бразилия
|Центральный защитник
|«Коринтианс»
|Свободный агент
|Александр Васютин
|27
|Россия
|Вратарь
|«Юргорден»
|Конец аренды
|Всего потрачено
|€ 2 млн
Ушли из «Зенита» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Деян Ловрен
|33
|Хорватия
|Центральный защитник
|«Лион»
|€ 2 млн
|Иван
|25
|Бразилия
|Вратарь
|«Коринтианс»
|Конец аренды
|Юри Алберто
|21
|Бразилия
|Центральный нападающий
|«Коринтианс»
|Свободный агент
|Всего заработано
|€ 2 млн
ЦСКА: взяли таланта в защиту и раздали игроков по арендам
ЦСКА пока не очень активен на трансферном рынке, но одно значимое приобретение всё же сделал. Защитник Илья Агапов играет в РПЛ всего полгода, однако этого времени ему хватило, чтобы привлечь внимание топ-клубов. На игрока также претендовал «Локомотив», но ЦСКА опередил конкурента.
Гораздо активнее ЦСКА этой зимой отдаёт игроков по арендам. Адольфо Гайч и Бруно Фукс уехали за деньги, другие — бесплатно. Также стоит отметить продолжение приключений Марио Фернандеса, который в ближайшее время будет выступать в Бразилии.
Пришли в ЦСКА в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Илья Агапов
|21
|Россия
|Центральный защитник
|«Пари НН»
|€ 1,3 млн
|Всего потрачено
|€ 1,3 млн
Ушли из ЦСКА в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Адольфо Гайч
|23
|Аргентина
|Центральный нападающий
|«Верона»
|Аренда за € 500 тыс.
|Бруно Фукс
|23
|Бразилия
|Центральный защитник
|«Атлетико Минейро»
|Аренда за € 400 тыс.
|Дмитрий Каптилович
|19
|Россия
|Центральный защитник
|«Звезда» (Санкт-Петербург)
|Свободный агент
|Марио Фернандес
|32
|Бразилия, Россия
|Правый защитник
|«Интернасьонал»
|Аренда
|Кристиян Бистрович
|24
|Хорватия
|Центральный полузащитник
|«Фортуна» (Ситтард)
|Аренда
|Владислав Яковлев
|20
|Россия
|Центральный нападающий
|«Пари НН»
|Аренда
|Всего заработано
|€ 900 тыс.
«Торпедо»: отпустили нескольких игроков и взяли замену
«Торпедо» находится в безнадёжном положении в РПЛ (последнее место и всего шесть очков в 17 матчах) и может рассчитывать только на чудо. Ну и на селекцию заодно: к команде уже присоединились крепкие по меркам нашего чемпионата Юрий Журавлёв и Илья Кухарчук. На выход, причём бесплатно, отправились Игорь Смольников, Дамьен Ле Таллек и ещё несколько футболистов.
Пришли в «Торпедо» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Юрий Журавлёв
|26
|Россия
|Центральный защитник
|«Ахмат»
|€ 1,2 млн
|Илья Стефанович
|26
|Россия
|Центральный нападающий
|«Волгарь»
|€ 144 тыс.
|Роман Юзепчук
|25
|Беларусь
|Правый защитник
|«Шахтёр» (Солигорск)
|€ 100 тыс.
|Илья Кухарчук
|32
|Россия
|Правый вингер
|«Химки»
Свободный агент
|Евгений Шляков
|31
|Россия
|Правый защитник
|«Факел»
|Свободный агент
|Всего потрачено
|€ 1,2 млн
Ушли из «Торпедо» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Дамьен Ле Таллек
|32
|Франция, Россия
|Опорный полузащитник
|«Сошо»
|Свободный агент
|Мухаммад Султонов
|30
|Россия
|Правый вингер
|«Родина»
|Свободный агент
|Марк Коста
|26
|Венгрия
|Центральный нападающий
|«Маккаби» (Бней-Рейне)
|Аренда
|Богдан Рейхмен
|20
|Россия
|Центральный полузащитник
|«КАМАЗ»
|Аренда
|Игорь Смольников
|34
|Россия
|Правый защитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Артём Симонян
|27
|Армения, Россия
|Атакующий полузащитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Всего заработано
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«Химки»: распустили полкоманды и набрали легионеров
«Химки» в первой части сезона терпели бедствие и находятся в зоне вылета. А зимой клуб начал радикально перестраивать состав под главного тренера Спартака Гогниева. Сразу несколько ключевых футболистов, среди которых Илья Лантратов и Денис Глушаков, покинули команду. На замену приехали легионеры, причём некоторые — из дальнего зарубежья.
Пришли в «Химки» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Лео Андраде
|24
|Бразилия
|Центральный защитник
|«Маритиму»
|€ 300 тыс.
|Кристиан Тассано
|26
|Уругвай
|Центральный защитник
|«Санта-Клара»
|€ 300 тыс.
|Маркос Гильерме
|27
|Бразилия
|Левый вингер
|«Сан-Паулу»
|Свободный агент
|Никола Антич
|29
|Сербия
|Левый защитник
|«Шахтёр» (Солигорск)
|Свободный агент
|Давид Кобесов
|23
|Россия
|Опорный полузащитник
|«Пари НН»
|Аренда
|Всего потрачено
|€ 600 тыс.
Ушли из «Химок» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Илья Лантратов
|27
|Россия
|Вратарь
|«Локомотив»
|€ 200 тыс.
|Александр Филин
|26
|Россия
|Центральный защитник
|«Эйпен»
|Свободный агент
|Илья Кухарчук
|32
|Россия
|Правый вингер
|«Торпедо»
|Свободный агент
|Денис Глушаков
|35
|Россия
|Центральный полузащитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Илья Камышев
|25
|Россия
|Опорный полузащитник
|Без клуба
|Расторг контракт
|Александр Ломовицкий
|24
|Россия
|Правый вингер
|«Рубин»
|Конец аренды
|Захар Волков
|25
|Беларусь
|Центральный защитник
|БАТЭ
|Конец аренды
|Всего заработано
|€ 200 тыс.
«Динамо»: подписали молодого сербского защитника
«Динамо» в первой части сезона привыкало к новому главному тренеру — Славише Йокановичу. При этом команда достойно выступила и в РПЛ, и в Кубке России. В чемпионате бело-голубые после 17 туров занимают четвёртое место, а в Кубке уверенно вышли из группы и сыграют в плей-офф. На трансферном рынке клуб пока ведёт себя скромно: реализован согласованный ранее переход сербского защитника Милана Майстровича, а Гильермо Варела расторг контракт и окончательно покинул Россию.
Пришли в «Динамо» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Милан Майсторович
|18
|Сербия
|Правый защитник
|«Войводина»
|€ 1,2 млн
|Всего потрачено
|€ 1,2 млн
Ушли из «Динамо» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Гильермо Варела
|29
|Уругвай
|Правый защитник
|«Фламенго»
|Свободный агент (расторг контракт)
|Всего заработано
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«Сочи»: бездействуют
«Сочи» — единственный клуб в РПЛ, который к началу февраля не провернул ни одной сделки. Зато в команде произошло другое громкое изменение: в конце декабря главным тренером стал Курбан Бердыев, который ранее добивался успеха в «Рубине» и «Ростове». Перед этим «Сочи» расстался с Вадимом Гараниным.
Пришли в «Сочи» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Бывший клуб
|Условия сделки
|Всего потрачено
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Ушли из «Сочи» в это трансферное окно:
|Футболист
|Возраст
|Гражданство
|Амплуа
|Новый клуб
|Условия сделки
|Всего заработано
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