Клубы РПЛ в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Какой самый эффективный?

Российские команды готовятся к возобновлению сезона. Зимнее трансферное окно открыто, так что у клубов РПЛ есть возможность укрепить состав, избавиться от лишних футболистов и провернуть другие изменения.



«Окно» закроется 22 февраля, поэтому можно потихоньку оценивать работу представителей нашего чемпионата. Кто перестраивает состав эффективнее всего? «Зенит» со своими бразильскими связями или «Спартак» с обновлённой защитой? А может, «Локомотив», который взял несколько ярких игроков под нового тренера? Выбирайте в нашем рейтинге, который будет формироваться вплоть до закрытия зимнего трансферного окна!

В ходе голосования клубы РПЛ будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.