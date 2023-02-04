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Трансферы футбола, РПЛ-2022/2023, кто куда перешёл зимой, таблица, рейтинг: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Динамо»

Клубы РПЛ в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Какой самый эффективный?
Михаил Рождественский
Рейтинг: работа клубов РПЛ с зимними трансферами
Комментарии
«Спартак» обновляет защиту, а «Зенит» проворачивает сложные сделки с бразильцами.

Российские команды готовятся к возобновлению сезона. Зимнее трансферное окно открыто, так что у клубов РПЛ есть возможность укрепить состав, избавиться от лишних футболистов и провернуть другие изменения.

«Окно» закроется 22 февраля, поэтому можно потихоньку оценивать работу представителей нашего чемпионата. Кто перестраивает состав эффективнее всего? «Зенит» со своими бразильскими связями или «Спартак» с обновлённой защитой? А может, «Локомотив», который взял несколько ярких игроков под нового тренера? Выбирайте в нашем рейтинге, который будет формироваться вплоть до закрытия зимнего трансферного окна!

В ходе голосования клубы РПЛ будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: клубы РПЛ в зимнее трансферное окно сезона-2022/23. Какой самый эффективный?
Алексис Дуарте
Фото: ФК Спартак
1 место

«Спартак»: обновили оборону

Задачи на весну: борьба за чемпионство и Кубок России.

У «Спартака» один из лучших составов в РПЛ, но команде Гильермо Абаскаля всё равно потребовалось обновление. Трансферная кампания пока затронула только оборону: вместо Николая Рассказова и Михи Мевли, которые не блистали в первой части сезона, пришли более молодые и перспективные Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Первого хвалили в Парагвае, а второй в прошлом году зажигал в «Базеле» под руководством Абаскаля. Также «Спартак» получил круглую сумму за Айртона, которого «Фламенго» выкупил по окончании аренды.

Пришли в «Спартак» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Алексис Дуарте22ПарагвайЦЗ«Серро Портеньо»€ 4 млн
Томаш Тавареш21ПортугалияПЗ«Бенфика»€ 2 млн
Всего потрачено€ 6 млн

Ушли из «Спартака» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Айртон Лукас25БразилияЛЗ«Фламенго»Выкуп за € 7 млн
Николай Рассказов25РоссияПЗ«Крылья Советов»€ 33 тыс.
Миха Мевля32СловенияЦЗБез клубаСвободный агент (расторг контракт
Всего заработано€ 7,033 млн
Сергей Пиняев, Локомотив
Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»
2 место

«Локомотив»: забрали ярких молодых атакующих игроков из Самары

Задачи на весну: покинуть зону вылета, выиграть Кубок России.

«Локомотив» перестраивается под требования нового главного тренера и с учётом отъезда легионеров. Пока все они уезжают в аренду, но до конца не понятны условия. На примере Гирано Керка: нидерландец переходит в бельгийский «Антверпен», и «Локомотив» объявляет, что это платная аренда. Сначала, правда, в соцсетях выходит ошибочный пост, что Керк приостановил контракт – его исправят. Вот только «Антверпен» на официальном сайте напишет как раз о приостановленном контракте. Позже Transfermarkt.de сообщит, что Керк самостоятельно оплатил аренду «в рамках сохранения имиджа». С этим всё действительно неплохо: «Локомотив» расстаётся с игрокам без скандалов. Даже желание Вильсона Изидора вернуться во Францию воспринимается спокойно.

Весной мы точно увидим обновлённую команду. Сергей Пиняев и Максим Глушенков приобретены под основу. Илья Лантратов повысит конкуренцию за позицию в воротах. Херману Конти нужно будет побороться за место в защите.

Пришли в «Локомотив» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Сергей Пиняев18РоссияЛевый вингер«Крылья Советов»€ 2,6 млн
Максим Глушенков23РоссияЦентральный нападающий«Крылья Советов»€ 2,6 млн
Илья Лантратов27РоссияВратарь«Химки»€ 200 тыс.
Херман Конти28АргентинаЦентральный защитник«Бенфика»Свободный агент
Никита Хлынов20РоссияЦентральный нападающий«Форте»Конец аренды
Всего потрачено€ 5,4 млн

Ушли из «Локомотива» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Педриньо23БразилияЛевый вингер«Сан-Паулу»Аренда
Тин Едвай27ХорватияЦентральный защитник«Аль-Айн»Аренда за € 200 тыс.
Гирано Керк27НидерландыПравый вингер«Антверпен»Аренда за € 600 тыс.
Марко Раконьяц22ЧерногорияЦентральный нападающий«Црвена Звезда»Аренда
Всего заработано€ 800 тыс.
Владимир Писарский
Фото: https://vk.com/fckssamara
3 место

«Крылья Советов»: взяли лучшего бомбардира РПЛ и продали двух талантов

Задачи на весну: улучшить положение в РПЛ и побороться в Кубке России.

«Крылья», несмотря на временами зрелищную игру, выступили в первой части сезона ниже ожиданий. Сейчас команда занимает лишь 11-е место в таблице РПЛ. А зимой состав ещё и ослаб — основные нападающие Сергей Пиняев и Максим Глушенков уехали в Москву. Плюс ещё несколько футболистов, в том числе защитник Матео Барач, отправились в аренды.

И всё же «Крылья» находят замену для ушедших игроков. К команде присоединился лучший бомбардир РПЛ Владимир Писарский (ранее играл под фамилией Сычевой), а также легионер Бенхамин Гарре и фланговый защитник Николай Рассказов.

Пришли в «Крылья Советов» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Бенхамин Гарре22АргентинаЛевый вингер«Расинг» (Авельянеда)€ 1,7 млн
Владимир Писарский26РоссияЦентральный нападающий«Оренбург»€ 1,35 млн
Николай Рассказов25РоссияПравый защитник«Спартак»€ 33 тыс.
Всего потрачено€ 3,08 млн

Ушли из «Крыльев Советов» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Сергей Пиняев18РоссияЛевый вингер«Локомотив»€ 2,6 млн
Максим Глушенков23РоссияЦентральный нападающий«Локомотив»€ 2,6 млн
Матео Барач28ХорватияЦентральный защитник«Остенде»Аренда за € 250 тыс.
Леонид Герчиков21РоссияПравый вингер«Велес»Аренда
Данил Липовой23РоссияЛевый полузащитник«Волгарь»Аренда
Алексей Никитенков22РоссияЦентральный защитник«Велес»Аренда
Дмитрий Прищепа21БеларусьЛевый защитник«Ротор»Аренда
Ян Гудков20РоссияЛевый защитник«Текстильщик»Аренда
Всего заработано€ 5,45 млн
Алексей Каштанов
Фото: ФК Урал
4 место

«Урал»: выкупили бомбардира и избавились от Урунова

Задачи на весну: закрепиться в середине таблицы РПЛ и побороться в Кубке России.

«Урал» — один из самых неактивных клубов РПЛ на трансферном рынке. Клуб устроил результативного нападающего Алексея Каштанова (5+3 по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ) на полноценный контракт. А ещё расстался с Алексеем Герасимовым и Остоном Уруновым. Второй, судя по словам Виктора Гончаренко, сам усугубил своё положение и в итоге остался без команды.

Пришли в «Урал» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Алексей Каштанов26РоссияЦентральный нападающий«Родина»€ 360 тыс.
Всего потрачено€ 360 тыс.

Ушли из «Урала» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Алексей Герасимов29РоссияЦентральный защитник«КАМАЗ»Аренда
Остон Урунов22УзбекистанАтакующий полузащитникБез клубаСвободный агент (расторг контракт)
Всего заработано-
Валерий Карпин
Фото: https://vk.com/fcrostov
5 место

«Ростов»: раздали футболистов по арендам

Задачи на весну: удержать высокое место в РПЛ и побороться в Кубке России.

«Ростов» по итогам первой части сезона запрыгнул аж на третье место в таблице РПЛ. Чтобы закрепить такой успех, клубы зачастую усиливаются зимой, но в команде Валерия Карпина новичков пока нет. Разве что Данила Сухомлинов вернулся из аренды.

Основная активность в «Ростове» приходится на тех, кто отправился на выход. В первую очередь это легионеры Деннис Хаджикадунич и Армин Гигович, которые отправились в новые аренды.

Пришли в «Ростов» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Данила Сухомлинов20РоссияАтакующий полузащитник«СКА-Хабаровск»Вернулся из аренды
Всего потрачено-

Ушли из «Ростова» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Александр Смирнов26РоссияЛевый защитник«Кубань»Свободный агент
Деннис Хаджикадунич24Босния и ГерцеговинаЦентральный защитник«Мальорка»Аренда
Армин Гигович20ШвецияЦентральный полузащитник«Мидтьюлланн»Аренда
Кирилл Фольмер22РоссияЦентральный полузащитник«Балтика»Аренда
Всего заработано-
Милош Шатара
Фото: https://vk.com/akhmatgrozny
6 место

«Ахмат»: взяли трёх легионеров и заработали на продаже в «Торпедо»

Задачи на весну: закрепиться в верхней части таблицы РПЛ и побороться в Кубке России.

«Ахмат» зимой продал Юрия Журавлёва, но усилился сразу тремя футболистами. Двоих — Милоша Шатару и Заима Дивановича — выписали из Беларуси, а ещё один — Нене Гбамбле — приехал из Словении. Хватит ли этого усиления, чтобы закрепить успех («Ахмат» занимает шестое место в таблице РПЛ)? Скоро узнаем.

Пришли в «Ахмат» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Милош Шатара27Босния и ГерцеговинаЦентральный защитник«Шахтёр» (Солигорск)€ 350 тыс.
Заим Диванович22ЧерногорияОпорный полузащитник«Шахтёр» (Солигорск)€ 150 тыс.
Нене Гбамбле20Кот-д'ИвуарПравый вингер«Целе»Свободный агент
Всего потрачено€ 500 тыс.

Ушли из «Ахмата» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Юрий Журавлёв26РоссияЦентральный защитник«Торпедо»€ 1,2 млн
Халид Кадыров28РоссияПравый вингер-Завершил карьеру
Абубакар Кадыров26РоссияЦентральный нападающий-Завершил карьеру
Кирилл Фольмер22РоссияЦентральный полузащитник«Ростов»Конец аренды
Всего заработано€ 1,2 млн
Евгений Марков
Фото: https://vk.com/pfcfakel
7 место

«Факел»: подписали опытного нападающего и отпустили нескольких игроков

Задачи на весну: борьба за сохранение места в РПЛ.

«Факелу», который застрял в зоне стыковых матчей, во второй части сезона будет помогать опытный нападающий Евгений Марков, а также опорник Вячеслав Якимов из «Краснодара». Ушедших у воронежского клуба больше: сразу четыре футболиста покинули команду бесплатно.

Пришли в «Факел» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Евгений Марков28РоссияЦентральный нападающий«Арсенал» (Тула)Свободный агент
Реда Рабеи28ФранцияЦентральный полузащитник«Ботев»Аренда
Вячеслав Якимов24РоссияОпорный полузащитник«Краснодар»Аренда
Мохамед Брахими24ФранцияПравый вингер«Ботев»Аренда
Всего потрачено-

Ушли из «Факела» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Олег Дмитриев27РоссияАтакующий полузащитник«Родина»Свободный агент
Евгений Шляков31РоссияПравый защитник«Торпедо»Свободный агент
Аслан Дашаев33РоссияЦентральный защитникБез клубаРасторг контракт
Алихан Шаваев29РоссияЦентральный полузащитникБез клубаРасторг контракт
Всего заработано-
Кади Боржес
Фото: vk.com/fckrasnodar
8 место

«Краснодар»: взяли талантов в атаку и заработали на Вандерсоне

Задачи на весну: подняться выше в таблице РПЛ и побороться за Кубок России.

«Краснодар» в первой части сезона, хоть и периодически радовал игрой в атаке, выступил неуверенно и сейчас занимает в РПЛ лишь восьмое место. Это привело к смене главного тренера — вместо Александра Сторожука командой теперь руководит Владимир Ивич.

В зимнее «окно» «Краснодар» неплохо усилил атаку: пришли бразилец Кади Боржес и молодой нигерийский вингер Мозес Кобнан. А ещё в команду после аренды вернулся защитник Хуниор Алонсо. Параллельно клуб заработал на продаже Вандерсона и отправил трёх футболистов в аренду, в том числе защитника Сергея Бородина, который в ближайшее время будет играть в Израиле.

Пришли в «Краснодар» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Кади Боржес26БразилияАтакующий полузащитник«Карабах»€ 2 млн
Мозес Кобнан20НигерияПравый вингер«Железьярне Подбрезова»€ 1 млн
Хуниор Алонсо29ПарагвайЦентральный защитник«Атлетико Минейро»Вернулся из аренды
Всего потрачено€ 3 млн

Ушли из «Краснодара» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Вандерсон28БразилияПравый вингер«Интернасьонал»Выкуп за € 4,5 млн после аренды
Сергей Бородин23РоссияЦентральный защитник«Бейтар Иерусалим»Аренда за € 200 тыс.
Ираклий Манелов20РоссияПравый вингер«Арсенал» (Тула)Аренда
Вячеслав Якимов24РоссияОпорный полузащитник«Факел»Аренда
Всего заработано€ 4,7 млн
Владислав Яковлев
Фото: https://vk.com/fcnn_ru
9 место

«Пари НН»: заработали на продаже в ЦСКА и арендовали у него игрока

Задачи на весну: удержаться в РПЛ и побороться в Кубке России.

«Пари НН» лишился главного тренера, который руководил командой в первой части сезона — Михаил Галактионов теперь работает в «Локомотиве». Под нового тренера — 35-летнего Артёма Горлова — уже вовсю ищут усиление состава. В Нижний Новгород на данный момент приехали три футболиста: защитники Виктор Александров и Маки Баньяк (воспитанник «Барселоны», между прочим), а также молодой талант Владислав Яковлев из ЦСКА. Первые двое призваны заменить Илью Агапова, который как раз присоединился к армейцам.

Пришли в «Пари НН» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Виктор Александров20РоссияЦентральный защитник«Рубин»Выкуп после аренды за € 320 тыс.
Маки Баньяк27КамерунЦентральный защитник«Кайрат»Аренда
Владислав Яковлев20РоссияЦентральный нападающийЦСКААренда
Всего потрачено€ 320 тыс.

Ушли из «Пари НН» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Илья Агапов21РоссияЦентральный защитникЦСКА€ 1,3 млн
Милсон23АнголаАтакующий полузащитник«Анкарагюджю»
Аренда за € 100 тыс.
Давид Кобесов23РоссияОпорный полузащитник«Химки»Аренда
Дмитрий Югалдин20РоссияЦентральный полузащитник«Иртыш» (Омск)Аренда
Всего заработано€ 1,4 млн
Матиас Перес
Фото: https://vk.com/fcorenburg
10 место

«Оренбург»: продали лучшего бомбардира и взяли ещё одного аргентинца

Задачи на весну: удержаться в РПЛ и побороться в Кубке России.

Главный трансфер «Оренбурга» этой зимой — продажа лучшего бомбардира РПЛ Владимира Писарского в «Крылья Советов». На позиции центрального нападающего теперь может пригодиться опытный Владимир Обухов, у которого истекла дисквалификация за допинг. А ещё клуб купил очередного аргентинца: если Матиас Перес заиграет так же, как другие его соотечественники, команда будет играть не хуже, чем в первой части сезона.

Пришли в «Оренбург» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Матиас Перес23АргентинаЦентральный защитник«Ланус»€ 1 млн
Данила Хотулев20РоссияЦентральный защитник«Зенит-2»Выкуп после аренды за € 435 тыс.
Владимир Обухов30РоссияЦентральный нападающий-Окончание дисквалификации за допинг
Всего потрачено€ 1,435 млн

Ушли из «Оренбурга» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Владимир Писарский26РоссияЦентральный нападающий«Крылья Советов»€ 1,35 млн
Батраз Гурциев24РоссияПравый полузащитник«Алания»Аренда
Александр Павловец26БеларусьЦентральный защитникПАС (Ламия)Аренда
Дмитрий Васильев18РоссияОпорный полузащитник«Зенит-2»Конец аренды
Всего заработано€ 1,35 млн
Роберт Ренан в сборной Бразилии
Фото: cbf.com.br
11 место

«Зенит»: перетасовали бразильцев, расстались с Ловреном

Задачи на весну: победа в РПЛ и Кубке России.

«Зенит» выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа (€ 2 млн), но этой зимой больше занят бразильцами. Клуб провернул сложную сделку с «Коринтиансом»: окончательно расстался с Юри Алберто, а взамен забрал Роберта Ренана, продлил аренду Мантуана, договорился о летнем переходе Ду Кейроса и заполучил первоочерёдное право выкупа юного таланта Педро. А вот вратарь Иван, запомнившийся серией пенальти в скандальном кубковом матче со «Спартаком», уехал на родину.

Также «Зенит» расстался с Деяном Ловреном. Хорватский защитник порадовал уверенной игрой на чемпионате мира и укатил в «Лион», за который выступал ещё в начале карьеры.

Пришли в «Зенит» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Нуралы Алип23КазахстанЦентральный защитник«Кайрат»€ 2 млн
Роберт Ренан19БразилияЦентральный защитник«Коринтианс»Свободный агент
Александр Васютин27РоссияВратарь«Юргорден»Конец аренды
Всего потрачено€ 2 млн

Ушли из «Зенита» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Деян Ловрен33ХорватияЦентральный защитник«Лион»€ 2 млн
Иван25БразилияВратарь«Коринтианс»Конец аренды
Юри Алберто21БразилияЦентральный нападающий«Коринтианс»Свободный агент
Всего заработано€ 2 млн
Илья Агапов
Фото: pfc-cska.com
12 место

ЦСКА: взяли таланта в защиту и раздали игроков по арендам

Задачи на весну: борьба за призовые места в РПЛ и победу в Кубке России.

ЦСКА пока не очень активен на трансферном рынке, но одно значимое приобретение всё же сделал. Защитник Илья Агапов играет в РПЛ всего полгода, однако этого времени ему хватило, чтобы привлечь внимание топ-клубов. На игрока также претендовал «Локомотив», но ЦСКА опередил конкурента.

Гораздо активнее ЦСКА этой зимой отдаёт игроков по арендам. Адольфо Гайч и Бруно Фукс уехали за деньги, другие — бесплатно. Также стоит отметить продолжение приключений Марио Фернандеса, который в ближайшее время будет выступать в Бразилии.

Пришли в ЦСКА в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Илья Агапов21РоссияЦентральный защитник«Пари НН»€ 1,3 млн
Всего потрачено€ 1,3 млн

Ушли из ЦСКА в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Адольфо Гайч23АргентинаЦентральный нападающий«Верона»Аренда за € 500 тыс.
Бруно Фукс23БразилияЦентральный защитник«Атлетико Минейро»Аренда за € 400 тыс.
Дмитрий Каптилович19РоссияЦентральный защитник«Звезда» (Санкт-Петербург)Свободный агент
Марио Фернандес32Бразилия, РоссияПравый защитник«Интернасьонал»Аренда
Кристиян Бистрович24ХорватияЦентральный полузащитник«Фортуна» (Ситтард)Аренда
Владислав Яковлев20РоссияЦентральный нападающий«Пари НН»Аренда
Всего заработано€ 900 тыс.
Илья Кухарчук
Фото: https://vk.com/torpedomoscowfc
13 место

«Торпедо»: отпустили нескольких игроков и взяли замену

Задачи на весну: борьба за сохранения места в РПЛ.

«Торпедо» находится в безнадёжном положении в РПЛ (последнее место и всего шесть очков в 17 матчах) и может рассчитывать только на чудо. Ну и на селекцию заодно: к команде уже присоединились крепкие по меркам нашего чемпионата Юрий Журавлёв и Илья Кухарчук. На выход, причём бесплатно, отправились Игорь Смольников, Дамьен Ле Таллек и ещё несколько футболистов.

Пришли в «Торпедо» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Юрий Журавлёв26РоссияЦентральный защитник«Ахмат»€ 1,2 млн
Илья Стефанович26РоссияЦентральный нападающий«Волгарь»€ 144 тыс.
Роман Юзепчук25БеларусьПравый защитник«Шахтёр» (Солигорск)€ 100 тыс.
Илья Кухарчук32РоссияПравый вингер«Химки»
Свободный агент
Евгений Шляков31РоссияПравый защитник«Факел»Свободный агент
Всего потрачено€ 1,2 млн

Ушли из «Торпедо» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Дамьен Ле Таллек32Франция, РоссияОпорный полузащитник«Сошо»Свободный агент
Мухаммад Султонов30РоссияПравый вингер«Родина»Свободный агент
Марк Коста26ВенгрияЦентральный нападающий«Маккаби» (Бней-Рейне)Аренда
Богдан Рейхмен20РоссияЦентральный полузащитник«КАМАЗ»Аренда
Игорь Смольников34РоссияПравый защитникБез клубаРасторг контракт
Артём Симонян27Армения, РоссияАтакующий полузащитникБез клубаРасторг контракт
Всего заработано-
Спартак Гогниев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

«Химки»: распустили полкоманды и набрали легионеров

Задачи на весну: борьба за сохранение места в РПЛ.

«Химки» в первой части сезона терпели бедствие и находятся в зоне вылета. А зимой клуб начал радикально перестраивать состав под главного тренера Спартака Гогниева. Сразу несколько ключевых футболистов, среди которых Илья Лантратов и Денис Глушаков, покинули команду. На замену приехали легионеры, причём некоторые — из дальнего зарубежья.

Пришли в «Химки» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Лео Андраде24БразилияЦентральный защитник«Маритиму»€ 300 тыс.
Кристиан Тассано26УругвайЦентральный защитник«Санта-Клара»€ 300 тыс.
Маркос Гильерме27БразилияЛевый вингер«Сан-Паулу»Свободный агент
Никола Антич29СербияЛевый защитник«Шахтёр» (Солигорск)Свободный агент
Давид Кобесов23РоссияОпорный полузащитник«Пари НН»Аренда
Всего потрачено€ 600 тыс.

Ушли из «Химок» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Илья Лантратов27РоссияВратарь«Локомотив»€ 200 тыс.
Александр Филин26РоссияЦентральный защитник«Эйпен»Свободный агент
Илья Кухарчук32РоссияПравый вингер«Торпедо»Свободный агент
Денис Глушаков35РоссияЦентральный полузащитникБез клубаРасторг контракт
Илья Камышев25РоссияОпорный полузащитникБез клубаРасторг контракт
Александр Ломовицкий24РоссияПравый вингер«Рубин»Конец аренды
Захар Волков25БеларусьЦентральный защитникБАТЭКонец аренды
Всего заработано€ 200 тыс.
Милан Майсторович, «Динамо»
Фото: ФК Динамо
15 место

«Динамо»: подписали молодого сербского защитника

Задачи на весну: борьба за призовые места в РПЛ и победу в Кубке России.

«Динамо» в первой части сезона привыкало к новому главному тренеру — Славише Йокановичу. При этом команда достойно выступила и в РПЛ, и в Кубке России. В чемпионате бело-голубые после 17 туров занимают четвёртое место, а в Кубке уверенно вышли из группы и сыграют в плей-офф. На трансферном рынке клуб пока ведёт себя скромно: реализован согласованный ранее переход сербского защитника Милана Майстровича, а Гильермо Варела расторг контракт и окончательно покинул Россию.

Пришли в «Динамо» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Милан Майсторович18СербияПравый защитник«Войводина»€ 1,2 млн
Всего потрачено€ 1,2 млн

Ушли из «Динамо» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Гильермо Варела29УругвайПравый защитник«Фламенго»Свободный агент (расторг контракт)
Всего заработано-
Курбан Бердыев
Фото: https://vk.com/pfcsochi
16 место

«Сочи»: бездействуют

Задачи на весну: улучшить положение в РПЛ.

«Сочи» — единственный клуб в РПЛ, который к началу февраля не провернул ни одной сделки. Зато в команде произошло другое громкое изменение: в конце декабря главным тренером стал Курбан Бердыев, который ранее добивался успеха в «Рубине» и «Ростове». Перед этим «Сочи» расстался с Вадимом Гараниным.

Пришли в «Сочи» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаБывший клубУсловия сделки
Всего потрачено-

Ушли из «Сочи» в это трансферное окно:

ФутболистВозрастГражданствоАмплуаНовый клубУсловия сделки
Всего заработано-
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