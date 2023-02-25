Даже судья не вытащил «Реал» в дерби. Чемпиона Испании спас 18-летний ноунейм

«Реал» после феноменальной победы на «Энфилде» (5:2) в Лиге чемпионов не смог обыграть на своём поле «Атлетико». В мадридском дерби – ничья. Как всегда боевая.

Карло Анчелотти наверняка беспокоил вопрос восстановления игроков. Прежде всего эмоционального. Итальянский тренер поменял четырёх человек в основе, правда, две перестановки были вынужденными: для Давида Алабы и Родриго битва с «Ливерпулем» закончилась травмами. Лука Модрич, очевидно, просто получил отдых – всё-таки уже не мальчик. Эдуарду Камавинга был отправлен на скамейку.

«Атлетико» первые минут десять хорошо напрягал «Реал» на его половине поля. Команда Диего Симеоне попробовала побороться за территорию вместо того, чтобы садиться в глубокую оборону. Хотя впереди у гостей, по сути, действовал один Антуан Гризманн. Быстрый гол «Атлетико» мог состояться на шестой минуте, когда мяч после кросса с правого фланга попал в руку Федерико Вальверде. Игроки в красно-белом выпрашивали пенальти, но судья принял верное решение не назначать 11-метровый. Рука находилась в естественном положении, мяч попал в неё от ноги самого Вальверде.

Потом «Реал» всё же захватил инициативу, заставив соперника прилипнуть к собственной штрафной. Иногда благодаря движению крайних хавбеков в линии обороны «Атлетико» оказывались сразу шесть игроков. Это давало некоторое пространство «сливочным» перед штрафной, они комбинировали, наносили оттуда опасные удары. К перерыву у команды Анчелотти было 62% владения мячом, чемпион Испании перебил «Атлетико» в четыре раза (8:2, в створ – 2:1).

И тем не менее реальной остроты «Реалу» недоставало. Карим Бензема за 45 минут вообще ограничился 12 касаниями и двумя выстрелами мимо цели. Пасов под удар француз не отдавал. Может, узнал заранее результаты голосования за премию The Best и вышел на поле в плохом настроении? Это, конечно, шутка. Вот только Анчелотти, учитывая восьмиочковое отставание от «Барселоны», было после первого тайма не до улыбок.

После перерыва Симеоне стал выпускать более атакующих игроков. С самого начала на помощь Гризманну был брошен Анхель Корреа, а спустя 10 минут – Тома Лемар. Наверное, аргентинский тренер надеялся на то, что футболисты «Реала» во втором тайме будут терять концентрацию из-за утомлённости и пропускать контрвыпады. Между тем это были не первые замены у «Атлетико». Ещё на 23-й минуте с поля ушёл (точнее, его унесли на носилках) Рейнилду Мандава, который, по-видимому, получил серьёзную травму колена.

А на исходе часа матча «Атлетико» потерял и Корреа. Более чем спорное удаление! Судья Хесус Хиль Мансано показал прямую красную карточку аргентинцу за то, что форвард при выбросе гостями аута ткнул локтем в грудь Антонио Рюдигера. Как ни удивительно, видеоассистенты не нашли в действиях главного арбитра явной и очевидной ошибки. Но, пожалуй, максимум за такой фол – предупреждение. Симеоне забавно жестикулировал, показывая Мансано, какой большой Рюдигер и насколько Корреа меньше немца. Тем не менее аргументы «адвоката» аргентинца не убедили сурового судью.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Казалось, в меньшинстве у «Атлетико» только одна задача – отбиться на 0:0. А гости не отказались от контратак и поймали хозяев на стандарте! Команде Симеоне принёс успех здорово придуманный и наигранный штрафной. Гризманн подал, а Хосе Хименес, поменявший как раз Мандава, совершил небольшой разбег, чтобы бить по мячу, не прыгая с места, высоко взлетел в нужной точке и нанёс идеальный удар головой.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» был на грани поражения. Спас «сливочных» 18-летний форвард Альваро Родригес, проводивший лишь второй матч в Примере. Команда Анчелотти тоже забила со стандарта – углового. Модрич, вышедший на последние полчаса, навесил, а Родригес забил головой. Возможно, свободен он оказался из-за того, что «Атлетико» не хватило при обороне на стандарте удалённого футболиста.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» ушёл от поражения, но отставание от лидера может вырасти. Если «Барса» выиграет в воскресенье, 26 февраля, на выезде у «Альмерии», то оторвётся уже на 10 очков. А Бензема в итоге нанёс четыре из 18 ударов «сливочных» (в створ один из семи) и едва не забил, но это был не его день.