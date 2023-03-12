Карпину такой «привоз» будет сниться в кошмарах. «Ростов» доигрался в короткий пас у ворот

Но, несмотря на этот гол, ростовчане вырвали в концовке победу — первую в 2023 году.

«Ростов» одержал первую победу в 2023 году только в четвёртом матче. После вылета из Пути РПЛ Кубка России и разгрома от Артёма Дзюбы команда Валерия Карпина с большим трудом дожала одного из аутсайдеров лиги.

В первой же атаке на первой минуте «Пари НН» создал момент опаснее, чем за все 90+ минут в предыдущем матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. После подачи углового нижегородцы требовали пенальти, но судья Артём Фролов и VAR сказали своё твёрдое «нет». Команда Артёма Горлова была в этот раз достаточно агрессивна, стремилась по возможности прессинговать «Ростов». Мы привыкли, что у ростовчан при розыгрыше мяча часто опускается в линию защитников капитан-опорник Данил Глебов, однако сегодня этого не происходило. Так что центрфорвард «Пари НН» Тимур Сулейманов уходил глубже за Глебовым, а на центральных защитников хозяев оказывали давление инсайды Эдгар Севикян и Дмитрий Рыбчинский.

Центральные защитники «Ростова», как правило, переводили мячи сразу на фланги. Вообще, команда Карпина рассчитывала на подачи на крупного нападающего Егора Голенкова, который вышел в основе вместо заработавшего дисквалификацию за четыре жёлтые карточки форварда сборной России Николая Комличенко. Напряжение в штрафной «Пари НН» появлялось, тем не менее реальной опасности почти не было. Скорее гол ростовчанам могло обеспечить индивидуальное мастерство Хорена Байрамяна.

Футбол на далёком от идеального газоне ростовской арены едва ли по-настоящему развлекал болельщиков. Два десятка трудяг, сжав зубы, работали на результат. В первом тайме команда Горлова даже чуть-чуть перебила команду Карпина (удары – 9:7 в пользу «Пари НН», в створ – 3:2). Однажды Сулейманов простил «Ростов» после «привоза» закрывавшего левый фланг Александра Сильянова. Карпин недовольно жестикулировал, что-то показывал своим футболистам, возможно, и кулак.

После перерыва в составе «Пари НН» дебютировал Денис Глушаков. Любопытно, что он вышел на позицию атакующего игрока ближе к правому флангу. Не самая привычная роль для опытного центрхава. Глушаков заменил Севикяна, который сделал только 14 касаний мяча (меньше всех в обеих командах) и лишь семь передач. Пока у вернувшегося из Испании экс-вингера молодёжной сборной России никак не получается проявить себя в РПЛ. С Глушаковым нижегородцы пропустили уже через 10 минут, но не по вине Дениса. После подачи углового ошибся на выходе голкипер Никита Гойло, и Андрей Лангович забил свой первый гол в РПЛ. Правда, эпизод – спорный. Тянуло ли на фол движение Максима Осипенко рукой?

Оружием «Пари НН» в атаке стали появления в штрафной соперника рослого центрбека-капитана Кирилла Гоцука. Он выигрывал верх, а Песьяков чуть не организовал гол в свои ворота, совершив не менее грубую ошибку на выходе, чем Гойло. «Привёз» же в итоге другой игрок «Ростова» – молодой центральный защитник Виктор Мелёхин. Ростовчане постоянно рисковали, разыгрывая мяч от ворот, и были наказаны на это. Мелёхин, находясь под давлением, не глядя отдал пас в собственную штрафную – прямо на пустые ворота Сулейманову. Царский подарок!

В концовке «Ростов» искал победу, выпрашивая пенальти. В одном случае Глебов запоздал с падением после контакта с Мамаду Майга и оказался на газоне явно по собственной инициативе, в другом – судью спас VAR. Посмотрев «кино», Фролов понял, что Момо Янсане не играл рукой, а рука Ярослава Михайлова была прижатой. И только с третьей попытки команда Карпина заработала 11-метровый. Тут фол стопроцентный: что нашло на Даниила Корнюшина, влепившего рукой по лицу Голенкова?

Гол Осипенко с «точки» принёс команде Карпина ценнейшую с турнирной точки зрения победу. До «Спартака» – два очка. При этом «Ростов» уступил «Пари НН» по ударам (11:15, в створ – 5:6).