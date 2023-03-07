«Ростов» не сдал. Просто осенью Карпину невероятно фартило

После возобновления сезона «Ростов» не одержал ни одной победы в трёх матчах — выбыл из Пути РПЛ в Кубке от «Урала» (1:1 и 1:2) и влетел дома в чемпионате «Локомотиву» (1:3). А ведь первую часть РПЛ команда Валерия Карпина закончила на третьем месте, пропустив вперёд лишь «Зенит» и «Спартак»! Как объяснить неудачное начало года? Делимся своей версией.

«Ростов» — чемпион осени по перебору очков

К зиме жёлто-синие набрали в РПЛ 35 очков — третий результат в лиге. Это существенно больше показателя ожидаемых набранных очков — 24,82, по которому «Ростов» был лишь восьмым в лиге. Разница составила 10,18 — с отрыв лучший показатель турнира. Таковы данные статистической компании Understat.

Предположим, что верить подобным цифрам — себя не уважать, ведь ожидаемые показатели разные статистические компании могут считать на свой лад. Поэтому давайте возьмём более понятные. Обратившись к ним, мы поймём, что у команды Карпина в первой части сезона в игре реально имелись проблемы: «Ростов» был лишь 11-м в лиге по ударам (12,6 за игру) и 10-м по допущенным ударам (14,5). Невероятно, но по чужим воротам команда Карпина била меньше, чем допускала ударов по своим!

По игре «Ростов» осенью никак не был уверенно третьей командой РПЛ. Не является команда таковой и сейчас, несмотря на место в топ-3. Высоко забраться во многом помогли проблемы других команд: в лучшую сторону выделялись лишь «Зенит» и «Спартак». Когда ты играешь на уровне середняка, то будь готов к осечкам с кем угодно, что трижды и приключилось с ростовчанами после возобновления сезона.

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» «Пока «Ростов» на третьем месте, но это ненормально. Посмотрите на бюджет, на команду, стадион, аэропорт, на перелеты, на отсутствие иностранных игроков».

«Ростов» слаб в обороне. «Урал» Гончаренко и «Локомотив» Галактионова за это наказали

Играя в атакующий футбол по схеме 4-3-3, «Ростов» не отличается надёжностью сзади, что в том числе отображено в статистике выше. К несчастью для Карпина, первые соперники его команды оказались готовы как созидать позиционно, так и отвечать быстрыми атаками.

С «Уралом» и «Локо» у «Ростова» были и индивидуальные ошибки, и коллективные. В Кубке Селява и Лангович под натиском соперника «привезли» два пенальти, неудачно сыграв рукой. В чемпионате ростовчане дважды давали невероятную свободу сопернику в своей штрафной при его позиционных наступлениях.

Известно, что опорник «Ростова» Глебов часто садится пятым защитником, из-за чего в его первой по важности зоне может образовываться пространство. Первый гол Дзюбы в РПЛ после возвращения случился после включения в зону, оставленную Глебовым, левого защитника Тикнизяна. Очень похоже на тренерский расчёт Михаила Галактионова, ведь у левого защитника было не одно диагональное смещение в середину.

Артём Дзюба забьёт с паса Наира Тикнизяна, Данил Глебов в линии защитников

Когда Дзюба забивал свой третий мяч, Глебов остался на линии штрафной, но в центре оказался всеми забытый неожиданно включившийся из середины Дмитрий Баринов. Таким образом, он добился большинства для своей команды перед воротами Песьякова. Так «Локо» ещё раз показал, что «Ростов» можно ловить на большом количестве перемещений их опорного полузащитника.

У «Локо» численное большинство перед воротами в голевой атаке, Данил Глебов в роли наблюдателя

Вот что ответил Карпин, когда его спросили, были ли недоработки со стороны игроков обороны в матче с «Локо»: «100%. Если первые минут 20-25 были окей, то после 25-й минуты не знаю, что произошло. Всё, что должны были делать и делали, перестали почему-то выполнять».

Когда в обороне нет надёжности, спасти может только высокая производительность в атаке. А что же она?

Комличенко и Уткин — красавцы. Но нельзя быть успешными только за счёт них

«Ростов» очень зависим от этих парней. В первой части РПЛ они показали высокую результативность: у Комличенко было 12 (8+4) результативных действий, у Уткина — 8 (3+5).

При этом Комличенко половину результативных действий совершил со стандартов — 5+1, как и Уткин — 2+2. К тому же Комличенко заработал шесть пенальти — лидер лиги. Во многом благодаря им «Ростов» лучший в РПЛ по голам с 11-метровой отметки (9), а по голам после штрафных и угловых – второй (7). В то же время результативность в игровых ситуациях печальна: 16 голов в 18 турах – это девятый результат в лиге.

Даниил Уткин и Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Помимо названных ребят, более трёх результативных действий в команде совершили лишь Дмитрий Полоз и Данил Глебов. Но из восьми мячей сразу шесть Полоз забил с пенальти. У Глебова четыре гола и три паса, однако, будучи опорником, он может включаться к чужим воротам лишь ситуативно, а не регулярно, иначе и на без того не самую надёжную оборону без слёз совсем не взглянешь.

Ну и? Карпину в данной ситуации можно лишь посочувствовать — впору самому выходить в атаке при отсутствии иных серьёзных вариантов! В матче с «Локомотивом» он попробовал выкрутиться, совместив в атакующей тройке двух центрфорвардов — Комличенко и Голенкова — и номинального центрального полузащитника Байрамяна, но ничего хорошего из этого не вышло.

Стартовый состав «Ростова» в матче с «Локомотивом»

К слову, про Комличенко и Уткина. Несмотря на результаты команды, они и новый год начали весьма неплохо. Николай забил два мяча и заработал один пенальти в трёх матчах, Даниил сделал голевой пас.

«Ростов» зимой не усилился. Так что не ждите многого от команды

Зимой Карпин не сделал тактических изменений. В то же время и клуб не совершил подписаний на трансферном рынке. Поэтому во второй части сезона будет сложнее, чем в первой, ведь к команде уже привыкли — как к сильным сторонам, так и к слабым. В первой половине сезона глотком свежего воздуха стали трансфер Даниила Уткина из «Краснодара» и полноценный выкуп у «Динамо» Николая Комличенко.

Любопытно, что для Карпина в порядке вещей проводить вторую половину сезона слабее. Прошлый сезон брать не будем, так как на полгода тренер полноценно уходил в сборную России, не совмещая должности. А вот расклад по другим сезоном: в розыгрыше РПЛ-2020/2021 до зимы «Ростов» взял 56% возможных очков (32 из 57), тогда как весной – 33% (11 из 33); в кампании РПЛ-2019/2020 было 60% в первой половине (34 из 57) и 33% во второй (11 из 33); в РПЛ-2018/2019 в первой части — 47% (24 из 51), а во второй — 43,5% (17 из 39).

Если ли тенденция? Скорее любопытные совпадения. Три года назад «Ростов» подкосила посадка на карантин из-за ковида, а в 2019-м Карпину потребовалось полгода мыслительной работы, чтобы решиться на переход с 5-4-1 на 4-3-3 после трансферов Ерёменко, Попова и Норманна. Теперь же к команде привыкли. Любопытно, сможет ли тренер чем-нибудь удивить. Пока предпосылок нет.