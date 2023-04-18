Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак», история клуба, интересные факты, статистика, лучшие футболисты и тренеры, Романцев, Старостин, Карпин, тест

«Спартаку» 101 год! Как хорошо вы знаете историю клуба? Большой тест
Михаил Рождественский
«Спартак», история клуба
Аудио-версия:
Комментарии
15 вопросов о самой популярной команде страны.

Кажется, совсем недавно московский «Спартак» отпраздновал 100-летие. Но вот прошёл уже год, и сегодня, 18 апреля, великий клуб отмечает другую красивую дату — 101 год. «Спартак» по праву считается самой популярной командой страны и обладает крайне насыщенной историей. А как хорошо вы её знаете?

Ниже вас ждёт большой тест на знание истории «Спартака». 15 вопросов, в которых нужно напрячь память и вспомнить факты о клубе от самых истоков до наших дней. Лучшие футболисты и тренеры, главные матчи и море статистики. И даже цитата!

Кликайте и участвуйте, а потом делитесь своими результатами в комментариях! Только никаких подглядываний и поиска правильных ответов в сети, договорились? Тогда поехали!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023