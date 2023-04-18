«Спартаку» 101 год! Как хорошо вы знаете историю клуба? Большой тест
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15 вопросов о самой популярной команде страны.
Кажется, совсем недавно московский «Спартак» отпраздновал 100-летие. Но вот прошёл уже год, и сегодня, 18 апреля, великий клуб отмечает другую красивую дату — 101 год. «Спартак» по праву считается самой популярной командой страны и обладает крайне насыщенной историей. А как хорошо вы её знаете?
Ниже вас ждёт большой тест на знание истории «Спартака». 15 вопросов, в которых нужно напрячь память и вспомнить факты о клубе от самых истоков до наших дней. Лучшие футболисты и тренеры, главные матчи и море статистики. И даже цитата!
Кликайте и участвуйте, а потом делитесь своими результатами в комментариях! Только никаких подглядываний и поиска правильных ответов в сети, договорились? Тогда поехали!
Комментарии
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