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«Рубин» — «Урал»: во сколько начнётся матч 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» — «Урал»: во сколько начнётся матч 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Рубин» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Встречу «Рубина» и «Урала» покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко; делегат РПЛ – Иван Суворов.

Напомним, «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 25 матчах. «Рубин» за аналогичное количество игр набрал 36 очков и занимает девятую строчку.

Турнирная таблица РПЛ
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