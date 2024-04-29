Защитник «Спартака» Маслов высказался о возможном уходе летом

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о возможном уходе из стана красно-белых следующим летом.

«Если летом будет какое-то интересное предложение об аренде в другой клуб, то можно его рассмотреть. Но пока я тут. Поменялся тренер, поменялась атмосфера в команде. Давайте закончим чемпионат и дальше будем принимать решение. В текущем положении мне очень приятно и нравится здесь работать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Маслов перешёл в «Спартак» из «Спартака-2» в январе 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 600 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл пять матчей (292 минуты), в которых не сумел отметиться результативными действиями.