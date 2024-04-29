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«Крылья Советов» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 13:00

«Крылья Советов» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 13:00
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Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 13:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре прошлого года. Тогда в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Краснодар» (2:1). По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом «быки» сыграли на одну игру меньше.

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