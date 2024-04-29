Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа рассказал, как относится к прозвищу Пингвин, которое дал ему Дзюба

Нобоа рассказал, как относится к прозвищу Пингвин, которое дал ему Дзюба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Сочи», «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как относится к прозвищу Пингвин, которое дал ему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

«С Дзюбой на тренировках всегда были какие-то истории. И он самое главное сказал, назвал меня Пингвином. Нормально ли отношусь к этому? Да, конечно, нормально. Понимаю ли, почему он меня так называет? Да, толстый и медленный, я помню (смеётся)», — сказал Нобоа в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Сейчас эквадорский полузащитник выступает за «Эмелек».

Материалы по теме
Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android