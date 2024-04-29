Умер бывший главный тренер сборной Украины и экс-игрок киевского «Динамо» Михаил Фоменко

Бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной СССР по футболу, экс-игрок киевского «Динамо» и бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» Киев в своём телеграм-канале.

Фоменко — воспитанник «Спартака» из города Сумы. Профессиональную карьеру футболиста он начал в этом клубе в 1966 году, а в 1972-м перешёл в киевское «Динамо». В составе бело-голубых защитник трижды выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны. В 1975-м Михаил Фоменко помог киевскому «Динамо» выиграть Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Во время тренерской карьеры специалист работал преимущественно с украинскими клубами. В 2012 году Фоменко возглавил сборную страны. Команда под его руководством вышла на чемпионат Европы 2016 года, где проиграла все три матча, после чего Фоменко покинул сборную.