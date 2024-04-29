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Нобоа сравнил тренера «Зенита» Семака с Гвардиолой

Нобоа сравнил тренера «Зенита» Семака с Гвардиолой
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Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова» и «Рубина» Кристиан Нобоа сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с возглавляющим «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Семак как игрок и как тренер хороший человек, хороший друг. Он умный, знает, что делать, куда поставить, как играть, где играть, где бегать, кто должен бегать. Хороший опорный полузащитник и хороший тренер. Как опорный тренер, можно сказать так. Как Гвардиола, хороший, умный», — сказал Нобоа в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Сейчас эквадорский полузащитник выступает за «Эмелек».

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