Руководство «Спартака» не видит Слишковича полноценным главным тренером — источник

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, но он может остаться в тренерском штабе московского футбольного клуба. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией в клубе.

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырёх матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака» не рассматривается. Выбор главного тренера совет директоров отдаёт на откуп спортивному директору Томашу Амаралу. При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.