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Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал победный гол в матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал победный гол в матче с «Локомотивом»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свой победный гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 3:2.

«Мне нравится, когда вы говорите, что я снова забил (смеётся). Слава богу, получается забивать. Победный мяч — это очень приятно. Прекрасно, что выиграли в матче с «Локомотивом». Очень важные три очка. Эта игра как фундамент, от которого нужно отталкиваться и идти дальше.

Вчера, например, я вышел ближе к атаке. Защитник в любом случае забивает меньше. В матче с «Локомотивом» вышел чуть выше, удачно подключился к атаке и забил», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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